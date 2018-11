Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2018 | Vídeo

El anuncio de la Lotería de Navidad 2018 ya está aquí y en esta ocasión hace un guiño al Día de la Marmota y tira de humor. Su director es el catalán Javier Ruiz Caldera, un clásico de la comedia patria, que ha dirigido obras como 'Anacleto: Agente Secreto', '3 bodas de más', 'Spanish Movie' y su próximo largo, 'Superlópez'.

Bajo el título '22 otra vez', el protagonista se va a dormir tras ver la película 'Atrapado en el tiempo' (dirigida Harold Ramis y con Bill Murray al frente del reparto). Sin embargo, despierta una y otra vez en el 22 de diciembre del 2018, el día del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Su vida -y su suerte- ha entrado en bucle.

HUMOR CONTRA EL EGOÍSMO



Juan (a quien encarna Luis Bermejo) es un cerrajero egoísta y solitario que termina 'encallado' el día 22 de diciembre, fecha en la que se celebra el sorteo. Y gana siempre, todos los días, pero no todo es ganar.

Pese a que su décimo siempre es premiado, no logra ser feliz. Durante el corto, idea todo tipo de estratagemas (desde comprar todos los décimos a darse una comilona), pero sigue atrapado en el tiempo.

Al final, una joven a quien no le trató bien en el pasado le da la clave para acabar con el sortilegio que le lleva –curiosa paradoja- a ganar todos los días el Gordo y querer que eso pare. Lo que tenía que ser motivo de alegría acaba siendo un engorro porque no lo comparte. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve ganarlo si no puedes compartirlo?

PREMIOS DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD 2018

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2018 repartirá 2.380 millones de euros en premios, lo que supone la misma cantidad que el año pasado, y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 680 millones de euros a repartir con este premio principal.

El segundo premio ascenderá a 1,25 millones de euros por serie (125.000 euros al décimo) y el tercero será de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). Además, como el año anterior, habrá dos cuartos premios de 200.000 euros (20.000 euros al décimo) y ocho quintos de 60.000 euros (6.000 euros al décimo). También habrá 1.794 premios de 100 euros al décimo.

Así lo ha dado a conocer este miércoles 14 de noviembre el nuevo presidente de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), Jesús Huerta Almendro, durante la presentación del sorteo de 2018 y su campaña publicitaria en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.