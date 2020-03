un asteroide se acercará a la tierra el mes de abril

Un asteroide de entre 1,8 y 4 kilómetros de diámetro pasará cerca de la Tierra el próximo 29 de abril, aunque no hay riesgo de impacto, informa el CNEOS (Center for Near Earth Object Studies) de la NASA. Se trata del objeto 52768 (1998 OR2), descubierto por la NASA en 1998, con un tamaño «lo suficientemente grande como para causar efectos globales» en caso de chocar contra la Tierra. Pese a su gran tamaño, no hay riesgo de impacto. e. P