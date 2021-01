AstraZeneca entregará a la UE 9 millones de vacunas más en el primer trimestre del año

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este domingo que AstraZeneca tiene previsto entregar 9 millones de dosis adicionales de vacunas contra el coronavirus en el primer trimestre del año, frente a la oferta que la compañía hizo la pasada semana.

"Un paso adelante en las vacunas. AstraZeneca entregará 9 millones adicionales de dosis en el primer trimestre (40 millones en total) comparado con la oferta de la semana pasada y empezará las entregas una semana antes de lo programado", ha dicho la presidenta de la CE en un tuit.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.