La astronauta de la NASA Christina Koch vuelve a la Tierra tras una misión de récord

La astronauta de la NASA Christina Koch ha regresado a la Tierra tras batir el récord de permanencia de una mujer en el espacio: 328 días (casi 11 meses) ha estado la estadounidense en una misión de la Estación Espacial Internacional. La nave en la que viajaba, la rusa Soyuz MS-13, ha aterrizado este jueves sin contratiempos en la estepa de Kazajistán, según las imágenes difundidas en directo por la agencia espacial de Rusia, Roscosmos.

#CongratsChristina on setting the record for the longest single spaceflight by a woman!



📅 328 days in space

🌍 5,248 orbits of the Earth

👩‍🚀 6 spacewalks



Tune in to see coverage of Christina, Alexander Skvortsov & @astro_luca as they return home: https://t.co/IazhyehXM0 pic.twitter.com/8gQD3XnNG6