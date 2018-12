Un ataúd lleno de regalos: así es la 'cesta navideña' de una funeraria gallega

La Navidad despierta la ilusión por un momento de suerte. Décimos, participaciones y papeletas para lograr la cesta del supermercado se acumulan en casa a la espera de una alegría para terminar el año.

Todo comercio que se exponga al espíritu navideño sortea algunos de sus productos. Y esta funeraria no iba a ser menos. ¿Qué regalar en Navidad? Un ataúd.

Aunque un ataúd especial, más agradable, repleto de productos navideños como un jamón, turrones, vinos y licores. Y lo menos navideño pero no menos importante: una televisión de 50 pulgadas, una Thermomix y una cafetera.

La idea de esta funeraria ourensana fue compartida por el periodista Paco Sarria en Twitter, donde rápidamente llamó la atención de los usuarios.

No sortean la tradicional cesta/caja de navidad...sortean una caja/ataúd. Si! Una funeraria ourensana sortea un féretro! Corred a por vuestras rifas y regalad para sorprender. pic.twitter.com/rofPMDhmTD — Paco Sarria (@pgsarria) 8 de diciembre de 2018

La Funeraria Ourense de A Valenzá (Barbadás), que valora esta original cesta en 1.999 euros, aclara que el continente no está incluido: "El féretro no entra en el sorteo, a no ser que el ganador tenga un capricho", dicen en declaraciones a La Voz de Galicia.

El dinero recaudado será destinado a la lucha contra el cáncer.