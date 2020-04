Atípico y semivacío, pero con preguntas

El Gobierno y la oposición se preparan para una sesión de control atípica, la de mañana, en un pleno del Congreso que, en aplicación de las normas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, volverá a estar semivacío. Será el primero con preguntas al Ejecutivo desde que estalló la crisis del covid-19 y será, precisamente, la gestión de la pandemia la que centrará los debates de cinco minutos, informa Europa Press.

De la quincena de preguntas, tres tienen como destinatario al presidente y las formularán el líder del PP, Pablo Casado; la portavoz de EH Bildu, Metxe Aizpurua, y la de la CUP, Mireia Vehí. Casado ha optado por una pregunta genérica para que Sánchez evalúe la gestión que está haciendo de la crisis, la portavoz de la coalición abertzale le exigirá garantías de que la ciudadanía no sea la pagana de la misma, como en el 2008, y la de la CUP le interrogará por el hecho de que las grandes empresas mantengan beneficios mientras las clases populares y el sector público no hacen más que endeudarse y crece el paro. Para el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, se han registrado otras las preguntas del secretario general del PP, Teodoro García Egea, para saber qué responsabilidades asume por esta crisis, y la de su homónima en el grupo parlamentario de Vox, Macarena Olona, para pedirle que renuncie a «imponer el chavismo» en España.

El Congreso no celebra una sesión de control desde 26 de febrero. La semana siguiente no hubo Pleno y el de la segunda de marzo se dejó en suspenso tras conocerse que los 52 diputados de Vox no podrían acudir al estar en cuarentena.