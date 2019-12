Aumentan a 13 los turistas muertos por la erupción de un volcán en Nueva Zelanda

Una cámara web instalada en el volcán Whakaari, en la isla de White en Nueva Zelanda, ha captado una imagen en que se ve a un grupo de turistas en el cráter instantes antes de que se produjera la erupción. Según las autoridades, hay al menos cinco muertos, ocho desaparecidos y 31 hospitalizados. Tras las primeras horas de búsqueda, el vicecomisario de la Policía de Nueva Zelanda, John Tims, ha sugerido que "probablemente no haya nadie que haya sobrevivido a la erupción". La cifra total de muertos, pues, se elevaría a 13.

Las autoridades, sin embargo, esperan que el número de fallecidos aumente, porque había 47 personas en la isla cuando el volcán entró en erupción. Según los últimos informes, no hay signos de vida en la zona, en la que ya ha habido dos explosiones fuertes.

La imagen tomada por una cámara de la agencia de riesgos geológicos de Nueva Zelanda muestra a varias personas caminando cerca del borde del cráter, donde ya se percibe humo blanco. Uno de los muertos es un guía residente local.

La excursión al volcán, considerado el más activo de Nueva Zelanda, es muy popular y la realiza una compañía, White Island Tours, considerada como una de las más seguras del país. Sin embargo, la prensa neozelandesa se pregunta ahora cómo no se cancelaron las excursiones cuando el pasado día 3 se elevó el riesgo de erupción por la emisión de gases en el cráter y solo se dijo que el aumento de actividad no afectaba a las visitas.

Las autoridades neozelandesas señalan ahora que se revisarán los protocolos.

