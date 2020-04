El autocuidado, las relaciones familiares o la solidaridad, el lado 'bueno' del confinamiento

Vaya por delante que no hay nada que pueda compensar las miles de vidas humanas que se ha llevado por delante el coronavirus, el sufrimiento de sus familiares y de aquellos que se han visto infectados por un virus tan dañino. Tampoco hay nada que pueda paliar la brusca caída de la economía, las miles de personas que se han ido al paro y la incertidumbre que se cierne sobre todos y cada uno, tanto individualmente y como sociedad. Pero en medio de este tremendo agujero, el confinamiento está dejando algunas cosas buenas. Seguro que por cada una de ellas hay decenas de situaciones negativas, pero este podría ser un pequeño listado de los aspectos positivos del encierro.

Higiene, autocuidado y menos visitas a urgencias

Los médicos llevan años avisando de que hay que lavarse las manos frecuentemente pero ha tenido que llegar el coronavirus para que la sociedad tome conciencia de su importancia, así como la de toser en el codo o usar guantes para coger la fruta, por poner algunos ejemplos de las mejoras en la higiene. Además, los médicos de familia están comprobando como pacientes con enfermedades crónicas, como cardiovasculares o renales, por miedo a empeorar o verse obligados a acudir al médico, cumplen más y mejor los consejos higiénico-dietéticos habituales y con el tratamiento farmacológico prescrito, según explica Vicente Pallarés, de la sociedad de médicos de atención primaria Semergen. A su vez, el nefrólogo José Luis Górriz apunta que si hasta ahora, muchos pacientes, médicos y gestores han sido reacios a las consultas telemáticas, esta crisis ha demostrado la gran utilidad de esta estrategia tanto para la optimización de los cuidados como para la eficiencia del sistema y puede que el sistema perviva en el futuro. Por otro lado, el temor al contagio ha bajado la afluencia a urgencias, algo que también es positivo, si bien los facultativos alertan de que ante signos claros de agravamiento de cualquier enfermedad no se deje de acudir a los centros sanitarios.

Más relaciones familiares y una oportunidad para repensar el mundo

Evidentemente, para las personas que se lleven bien con sus compañeros de confinamiento, la situación les está permitiendo pasar ese tiempo juntos que a veces es difícil de encontrar. Además, los niños pueden aprender cosas que no se enseñan en el colegio como limpiar, cocinar, hacerse una idea más aproximada del trabajo de sus padres, aunque cada vez más expertos avisen de que sería conveniente que salgan a la calle, al menos a dar un paseo. Ampliando la mirada, el confinamiento ofrece una oportunidad para repensar el mundo, social e individualmente, sobre el ritmo estresado que a veces acompañaba a nuestras vidas o el consumismo, según reflexiona Gemma Altell, psicóloga social. Y es que, ciertamente, la mayoría de las personas a veces obligadas por los despidos- han reducido gastos superfluos y se está comprobando que se puede vivir con menos. Además, el aburrimiento despierta en muchas personas actitudes creativas, a la vez que no queda otra que cultivar la paciencia. Hemos pasado del discurso sobre la necesidad de aburrirse o vivir con menos a la realidad, apunta Altell.

Miles de iniciativas solidarias y el apoyo a la sanidad pública

El confinamiento está sacando lo mejor de nuestra sociedad, ya que los que se saltan las normas son unos pocos. Desde el inicio se ha puesto de manifiesto el apoyo mayoritario a la sanidad pública y que la empatía se ha transformado en cientos de iniciativas solidarias, también con nuestros propios vecinos, a los que tenemos muy cerca y muchas veces ignorábamos. Son muchos los que se ofrecen a hacer la compra a los mayores, a cuidar de los niños, así como profesionales que se brindan a ayudar a los demás, como los psicólogos que realizan consultas telefónicas gratis. También hay iniciativas altruistas empresariales y compañías que antes competían y ahora, como las farmacéuticas Sanifi y GSK, buscan de manera conjunta desarrollar una vacuna que frene la Covid-19.

El Medio ambiente, el tráfico y la delincuencia

En las ciudades predomina ahora el silencio o el canto de los pájaros y se divisan estrellas que antes estaban ocultas por la polución. Y es que los niveles de N02 han caído en picado desde que se adoptaron las primeras medidas de confinamiento y se redujeron los desplazamientos en coche y la producción de muchas industrias. También ha bajado la contaminación acústica y cada vez se captan más imágenes de animales salvajes que ocupan el espacio que antes usaban peatones y vehículos. A esto se suma un descenso accidentes de tráfico y criminalidad. Las víctimas mortales en las carreteras han caído un 33% desde el inicio del confinamiento y los delitos en torno a un 50%.

El teletrabajo y el auge de las videollamadas

Y, aunque teletrabajar con niños en casa se convierte en una tarea titánica, quizá cuando todo esto pase las empresas hayan tomado conciencia de que no es tan necesario lo que popularmente se llama calentar la silla y que se puede ser productivo en cualquier lugar (eso sí, con los niños en el colegio). Aunque muchos jefes deberían saber que en casa también se deben cumplir los horarios y no aprovechar la situación para exigir al trabajador que, ya que está confinado, trabaje a cualquier hora del día. Según un estudio de la EAE Business School, el teletrabajo ha crecido del 4% al 88% y de instalarse en el futuro podría servir para ahorrar costes y horas perdidas en desplazamientos, así como para facilitar la conciliación familiar. Además, el auge de las videollamadas está demostrando que no es necesario sufragar gravosos viajes a trabajadores para mantener una simple reunión. Y es que hasta muchos mayores reacios a las nuevas tecnologías están comenzando a familiarizarse con esas videollamadas que, una o varias veces al día, les permiten mantener el contacto tan necesario con sus seres queridos.