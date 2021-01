Las autonomías vacunan a ritmos distintos y solo cumple Canarias

L a vacunación ha empezado al ralentí en la mayoría de las comunidades autónomas. La primera semana solo se han inoculado 82.834 dosis, el 23% de las recibidas, con Madrid (6%) y Cataluña (13%) entre las que peor se han incorporado al proceso, mientras España empieza a sumergirse en una tercera ola espoleada por la relajación de las restricciones en Navidad. El Ministerio de Sanidad registró en los últimos tres días festivos más de 30.000 nuevos contagios, un 25% más que el lunes de la pasada semana. Y la ocupación hospitalaria repunta claramente por vez primera desde octubre, con la ocupación de las UCI por enfermos covid al 23%.

La mayoría de autonomías se han escudado en los días festivos de la pasada semana y en que las dosis de Pfizer llegaron un día más tarde, pero todas lidiaron con los mismos problemas y en cambio Canarias (100%), Asturias (78%) y Galicia (48%) alcanzaron porcentajes de vacunación muy superiores, según el primer balance facilitado por Sanidad. La clave de las que lo han hecho mejor: trabajar festivos y habilitar equipos humanos suficientes.

La mayoría de países europeos han experimentado problemas similares. Ninguno está cumpliendo sus previsiones en un momento en el que el factor tiempo es clave ante un virus que va bastante por delante en estos momentos.

Pese a que el dato de un lunes posterior a tres festivos infravalora siempre la incidencia de casos por los retrasos en las notificaciones, las cifras facilitadas por el ministerio ayer dan suficientes pistas para confirmar que España ha entrado en la tercera ola. La comparación de los dos lunes es reveladora, dado que el anterior también estuvo precedido de tres días festivos. En esa fecha, la incidencia a 14 días era de 246 casos por 100.000 habitantes, una semana después ha subido a 272.

Sin hablar aún de tercera ola, el ministro admitió que «la tendencia del virus se mantiene al alza» y que así lo habían «constatado todos los consejeros». «No nos llevemos a engaño, la pandemia en nuestro país está creciendo. Hay que mantener la guardia alta», señaló, dejando claro que la relajación en estos momentos puede derivar en un mes de enero dramático en toda España.

Según el ministro, las comunidades autónomas «han tomado o tomarán en las próximas horas» las medidas necesarias, «en algunos casos muy drásticas» para hacer frente a un repunte que aún no recoge la mayor parte del efecto Navidad, algo que hasta mediados de mes no podrá verse con claridad. Aún quedan los Reyes Magos por delante y la relajación no será una buena consejera. H