Ayudas para las familias con hijos

«La pobreza en España tiene rostro de niño, y para resolverlo es esencial ayudar a los padres, los niños no nacen pobres», expone el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra. Esta plataforma sugiere que, mientras no se pueda aplicar la renta mínima de ingresos estatal, ofrezcan ayuda a los hogares mejorando las prestaciones por hijo a cargo, que en estos momentos no llegan a la «mayoría de hogares vulnerables», según apunta Ibarra.