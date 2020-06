El baile de cifras desluce la mejoría de España frente a la pandemia

La evolución de la pandemia de coronavirus en España no solo es buena sino mucho mejor que la de los países de su entorno si atendemos a la cifras facilitadas por los respectivos gobiernos. Hemos pasado de reportar una media semanal de más de 850 muertes diarias en lo peor de la crisis a solo 9,6, frente a las 57 que contabiliza Francia, las 78 de Italia y no digamos ya las 295 del Reino Unido. Sería para celebrarlo por todo alto si no fuera porque los continuos bailes de cifras y cambios de criterio en el recuento han minado la credibilidad de los datos ofrecidos por el Gobierno.

Los especialistas entienden como lógicos los cambios de criterio introducidos por el Gobierno e incluso que de golpe se incorporen centenares de muertes no contabilizadas en la serie histórica, pero comprenden que la opinión pública desconfíe.

En la contabilización de las muertes, el último cambio de criterio ha consistido en dar únicamente las muertes acumuladas semanalmente. Ya no se ofrece el dato de cuántas se han notificado el día anterior, sino solo las que se han producido en esa fecha.

EL DATO SEMANAL / Queda la duda de si es fiable el dato semanal, esas casi 10 muertes diarias. Es mucho más fiable que el parte diario pero tampoco del todo. Más adelante pueden llegar fallecimientos en esa semana.

Pepe Martínez Olmos, exsecretario de Estado de Sanidad y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, resta importancia a esa diferencia. «Podrían añadirse una muertes más pero hablamos de una dimensión parecida, no es muy diferente si se han producido 10 muertes diarias ó 15, lo importante es que nos movemos en cifras muy bajas que dejan claro que la epidemia está controlada», sostiene.

El comité científico del Gobierno francés acaba de dar por controlada la epidemia con el doble de ingresados que España en los hospitales y el quíntuple de muertes diarias pero hay otros datos comparativos que llevan a la desconfianza. ¿Cómo puede ser que España registre unas ocho veces menos de muertes diarias que Italia cuando este país tiene ingresados en las UCI unos 200 enfermos menos? «Cuando se transmiten cifras a la opinión pública hay que asegurarse que se puedan comprender de un modo razonable sino puede transmitirse la idea de que se están ocultando datos, algo que no es cierto», añade Olmos.

Además, se añade la introducción retroactiva de fallecidos en semanas anteriores que hacen aumentar los muertos por centenares o resucitan a otros. Ahí el Gobierno está exento de responsabilidad porque son las comunidades autónomas las que han rectificado sus cifras anteriores.

Para Joan Ramon Villalbí, miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración sanitaria, ni los cambios de criterio ni las actualizaciones han soprendido a los especialistas. «Son prácticas habituales en epidemiología y más en una pandemia que ha desbordado los servicios de vigilancia habituales», advierte. No es partidario de efectuar comparaciones ni con otros países ni con los datos de las peores fases. Para él hay que quedarse con lo importante. Tras un confinamiento muy estricto la situación de España «es muy buena».