Bardem exige a Sánchez un puerto seguro para el Open Arms

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Cuanta hipocresía tienen estos multimillonarios famosos y que bonito queda ser el más solidarios cuando ellos no contribuyen mas que de postureo, ninguno se los llevará a sus mansiones sino que en último lugar somos los de siempre los,que tenemos,que compartir y repartir el trabajo, las ayudas... y una vez aquí a ellos no los veo defenderlos ni ayudarlos , ni siquiera saben que tienen que malvivir o vender en el top manta. Aparte ¿ no saben que las leyes del mar obligan a desembarcar los al puerto más cercanos y que salvamento marítimo de España lo hace día si y día también?