A bastonazos: así espanta una octogenaria al ladrón que quería robar en su tienda

¿Cuántas veces nos planteamos qué haríamos si sufriéramos un atraco? No sabemos si esta anciana lo había pensado antes, pero la realidad es que reaccionó con mucha decisión. June Turner, de 82 años, se ha convertido en protagonista absoluta de los virales después de un vídeo en el que se defiende de un ladrón.

El pasado martes 3 de septiembre, a las 6.30 de la mañana, June estaba tranquilamente atendiendo su tienda en Stoke-on-Trent (Inglaterra) como cada mañana, cuando de repente apareció un hombre cubierto por una manta azul que solo dejaba entrever sus ojos.

"Dame tu dinero", le dijo el ladrón. "No te voy a dar el dinero", respondió ella contundente. El joven no se lo pensó y trató de asaltar la caja, algo que ella iba a impedir a toda costa. Al verle con un billete de 20 libras en la mano, se apoderó de su bastón y comenzó a darle golpes hasta que tuvo que salir corriendo. Lo hizo con 55 libras y seis paquetes de cigarros, pero no le dio para más.

"Fue instinto. Intenté detenerlo con un buen golpe", explica al periódico local. "Hay que tener cuidado cuando llevan cuchillos, pero no le dio tiempo a sacarlo si lo tenía". Al irse del lugar empujó a June, que quedó tendida en el suelo hasta que fue auxiliada por un cliente habitual. "Mi preocupación era haberme roto otra vez la cadera, que ya la tenía tocada desde hace tres años".

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad CCTV, que serán útiles para dar con el autor del robo. "Trabajo muy duro cada mañana desde hace 45 años para que venga escoria como esta a robarnos", recalca. Su hijo Alan, que había salido 15 minutos a repartir periódicos, se encontró la escena. "Ha sido muy valiente, y a la media hora estaba otra vez trabajando".