Bienvenidos a Twitch, el nuevo Netflix

Cuando la pasada Nochevieja Ibai Llanos dio la campanada, nunca mejor dicho, con las campanadas más transgresoras --un espacio de cinco horas emitido desde su casa a través de Twitch que reunió en el momento de las uvas a más de 550.000 dispositivos conectados (seguro que a más personas) llegando a superar de calle la audiencia de cadenas clásicas como La Sexta y Cuatro--, se asistió en directo al nacimiento de una nueva manera de hacer y ver contenido audiovisual. Y no todos fueron chavales: hasta el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, explicó en Twitter que dio la bienvenida a 2021 con su familia viendo al streamer vasco (Bilbao, 1995).

La plataforma, propiedad de Amazon desde 2011 y que nació en 2007 con el nombre de Justin.tv como un sitio para retransmitir videojuegos, ha ido evolucionando en los últimos meses para difundir contenido de lo más variado, como vídeos cómicos, críticas, reacciones e incluso comentarios sobre política y actualidad. Contenido que ha elevado su popularidad sobre todo entre los más jóvenes, los que ven pocos alicientes a pulsar el mando a distancia de la televisión convencional y hasta ahora se venían entreteniendo con Youtube.

Para ellos, Twitch se ha convertido en una opción de entretenimiento al nivel de Netflix, HBO y Movistar+. Y no solo eso, además de modificar el comportamiento del consumo televisivo entre los usuarios, la plataforma está cambiando la forma de inversión de las marcas en las redes sociales.

Así lo certifican los 17,5 millones de visitantes diarios (con una media de 1,5 millones de espectadores) y los más de 4 millones de creadores de contenido o streamers que cada mes realizan directos a través de la plataforma, donde, además de Llanos, triunfan también El Rubius, AuronPlay y The Grefg, que superan el millón de seguidores y se encuentran entre los más populares del mundo. Y así lo ratifica también una encuesta realizada a 1.576 personas mayores de edad, entre ellas, muchos profesionales del márketing, que ha publicado la compañía de investigación on line Toluna.

El estudio destaca que Twitch es el «nuevo place to be» de influencers habituales de otras redes sociales y de personalidades del deporte, el espectáculo e incluso la política. Los datos del estudio de Toluna sitúan a la plataforma como la cuarta red social en inversión por parte de las marcas.