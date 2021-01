Bill, el perro que no es cojo pero imita la cojera de su dueño

Bill es el perro protagonista de un vídeo que se ha hecho popular en Facebook en las últimas semanas. En la grabación, se puede ver a un hombre con una pierna escayolada caminando por la calle y ayudado por un par de muletas. Al lado, le acompaña un perro al que se le nota un poco de cojera en una de sus patas delanteras.

"Invertí 300 libras algo más de 335 euros en los honorarios de los veterinarios y en radiografías, y al perro no le pasa nada malo. Es simplemente empatía. Lo quiero", ha escrito Russell Jones en la publicación, que hasta las 19 horas del martes había sido compartida en más de 29.000 ocasiones.

El perro imitaba la cojera de su dueño

Resulta que Bill, un lurcher de Londres, ha estado imitando la cojera de su dueño por empatía, un comportamiento que puede darse en este tipo de animales.

Según la página web César Millán, el famoso encantador de perros, hay una serie de criaturas que imitan a otras dentro de su propia especie. Las personas imitan a otras personas. Los pájaros imitan a otros pájaros. Los primates no humanos como los monos y los simios imitan a otros en su grupo. Pero los perros no solo imitan a otros perros, también copian lo que hacen los humanos. Lo que es aún más sorprendente es que lo hacen incluso cuando la imitación no les beneficia.

El motivo se debe a la naturaleza de los perros como animales de manada. Como parte de un grupo, un perro quiere encajar y comportarse como lo hacen los demás a su alrededor, y los perros lo consiguen observando e imitando.