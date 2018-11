Un biólogo chino dice haber modificado por primera vez los genes de dos bebés

China ha abierto la puerta a la modificación genética de embriones, tan inquietante para unos como prometedora para otros. He Jiankui, un científico chino, dice que ha ayudado a que nacieran los primeros bebés con el ADN alterado del mundo para evitar la infección del virus del sida. Es una pareja de gemelas y, según He, supone un avance mayor al de la fecundación in vitro.

El descubrimiento aún no ha sido confirmado de forma independiente ni publicado en revistas del sector. El nacimiento de las gemelas, de confirmarse, supondrá un éxito refulgente para He y China, aunque no se salvará de la controversia. Algunos ven la modificación genética como una vía revolucionaria para corregir las enfermedades hereditarias mientras otros denuncian un mecanismo para lograr niños de diseño que linda con la eugenesia. La práctica se encuentra a medio camino entre el tratamiento médico y la mejora a la carta. La modificación de un embrión, además, podría ser heredada por futuras generaciones y afectar a toda la cadena genética.

PROHIBIDO EN EUROPA // El uso de embriones genéticamente alterados para embarazos está prohibido tanto en Europa como en Estados Unidos. También lo está en China por una directiva ministerial aprobada en el 2003 y no está claro si He la desobedeció u obtuvo un permiso especial.

El biólogo ha aclarado que su objetivo no era curar o prevenir la enfermedad, sino otorgarles el rasgo que un pequeño segmento de la población posee y que les hacen inmune al virus del sida.

Su hallazgo ha sido revelado en la víspera de la conferencia internacional de edición genética de Hong Kong y es previsible que en los próximos días se conozcan más detalles de la técnica utilizada y los resultados que ha dado. En la web de su laboratorio defiende la manipulación genética como una vía para mejorar la vida humana en un ambiente cada vez más cambiante y hostil.

He y su equipo publicaron en el 2017 un compromiso ético en el que vaticinaban que su invención superaría al de la fecundación in vitro, que mereció el Nobel en el 2010. «Siento una gran responsabilidad porque es no solo el primer caso sino que también será un ejemplo», ha señalado He.