Los bolsos y zapatillas del top manta llegan por mensajería y Correos

El 85% de las zapatillas expuestas en el top manta han llegado ahí en pequeños envíos de mensajería, paquetes de no más de cinco pares con remitente español o extranjero. Y 51 de cada 100 bolsos que venden los manteros llegaron de la misma forma, en cajas, a veces de un solo elemento.

Es una conclusión de los investigadores de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, EUIPO. Al mercado clandestino le sale más cara la mensajería que el barco y el furgón, pero reduce riesgos y pérdidas.

La recogida en destino no es complicada para los manteros o sus suministradores, explican fuentes policiales. «Los documentos africanos son fáciles de falsificar», dicen. Con pasaportes senegaleses o de otros países africanos, y con muchos nombres que gastar, los recogedores de la manta acuden a oficinas de mensajería. Y no solo ellos: la policía no descarta la participación de españoles como falsos destinatarios.

1.237 DETENIDOS // Las mismas fuentes explican la enorme dificultad de controlar cientos de miles de paquetes en la aduana. De los 6,2 millones de objetos falsificados incautados por las Fuerzas de Seguridad en el 2017 --último dato disponible--, solo 1,4 millones fueron interceptados en aduanas, puertos y aeropuertos. El resto se hallaron en mercadillos, aceras, contenedores, naves industriales y casas de campo. En todas esas operaciones, policías, guardias, mossos y ertzainas detuvieron a 1.237 personas.

Cuando el origen de la falsificación es China o Turquía (los mayores fabricantes), es clave para el envío parar y reetiquetar. La EUIPO identifica los puertos de Hong Kong, Singapur, Abu Dabi, El Pireo (Grecia) y Durres (Albania) como puntos de tránsito. Y eso, en el viaje de los productos falsos, significa cambio de contenedor, etiqueta y remitente, y dispersión de la carga en miles de paquetes a través de DHL, UPS, MRW... o Correos.

Marruecos es «importante punto de tránsito», según el informe de la EUIPO, para falsificaciones que llegan desde Arabia Saudí. Las llevan camioneros egipcios en su mayoría. De las falsificaciones que llegan a Europa, Marruecos es reemisor «con particular significación», en competencia con Albania, Egipto y Ucrania.

Cuando no viajan por mensajería, la mercancía falsa cruza España bajo control, mayoritariamente, de intermediarios marroquíes. Lo afirman fuentes policiales por su experiencia golpeando a estas redes. Desde el 2012, la Sección de Propiedad Industrial e Intelectual de la Policía ha detenido a 1.882 traficantes en 304 operaciones.

En estas operaciones se repite un truco: viajan los bolsos falsos entre bolsos buenos, cuatro por uno. En numerosas ocasiones, van bolsos pequeños dentro de grandes. Y muy a menudo viajan en un camión los bolsos mudos, sin logos, y en otro los remaches, candados y placas de marca, que ya colocará el mantero.