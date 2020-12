Los bomberos dan casi por descartado que haya más víctimas mortales en el incendio de la nave de Badalona

Los bomberos que han participado en la extinción del incendio mortal de la nave abandonada de Badalona se han retirado de la zona minutos antes de las 20.00 horas, según ha informado el subdirector general operativo de Bombers de la Generalitat, David Borrell, que ha avanzado que seguirán este viernes con las labores de desescombro.

Borrell ha querido avanzar que dan prácticamente por descartado que puedan haber más cadáveres entre los escombros. Ahora la competencia del espacio pasa en manos del Ayuntamiento de Badalona, que prevé iniciar viernes mismo la demolición del edificio. El alcalde, Xavier Garcia-Albiol, ha dado instrucciones a los servicios técnicos para que se agilicen los trámites de contratación y los trabajos puedan empezar de inmediato.

Los bomberos han detallado que, a lo largo del de este jueves , "se ha realizado una revisión extensiva en la planta primera y segunda de un edificio, y un trabajo más superficial en los dos edificios con drones y perros especializados que han permitido descartar indicios de encontrar nuevos cuerpos sin vida".

A partir del viernes, ha explicado que "los bomberos darán apoyo al Ayuntamiento de Badalona a la espera de la llegada de una empresa de derribo que asesore para asegurar que no haya ningún cuerpo sin vida donde no se ha podido llegar". Pero todo apunta a que en las tareas de demolición que empezarán en las próximas horas no se van a encontrar nuevas víctimas mortales.

Fases y "saber la causa" del fuego

El 'conseller' de Interior, Miquel Sàmper, ha explicado que "se da por finalizada la fase crítica del incendio", y ha señalado que bomberos no estarán como jefes de la operación el viernes, sino que el responsable de la operativa será el Ayuntamiento, y los Mossos harán trabajos de control.

Sàmper ha destacado que "los cuatro colapsos que ha habido en el edificio a causa del incendio han debilitado mucho la nave", pero ha agradecido el trabajo realizado por todos los cuerpos de seguridad, especialmente a los bomberos, que evacuaron a 30 personas en el momento más crítico del incendio.

El 'conseller' ha dicho: "Ahora viene la segunda fase del trabajo, que esperamos que no genere más víctimas, pero es una fase lenta y que requiere paciencia, como saber la causa del incendio".

El jefe territorial de la región metropolitana norte del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), Antonio Carballo, ha explicado que "se han desplazado al lugar de los hechos siete psicólogos de emergencias y cinco traductores, y se ha atendido a 25 personas con patologías médicas o traumáticas y 15 con afectaciones psicológicas de emergencias".

Ha señalado que de las 25 personas con patologías médicas, nueve han sido trasladadas a hospitales -tres personas en estado muy grave y seis en estado meno grave-.

Albiol prevé el derribo este viernes

Por su parte, el alcalde de Badalona, Xavier García-Albiol, ha manifestado que el consistorio será el responsable de la gestión del incendio a partir de este viernes, y en este sentido, ha señalado: "Se contratará a una empresa de derribo para que empiece mañana por este viernes mismo".

Ha expresado que está previsto que el trabajo de derribo dure todo el fin de semana, y ha lamentado: "Es una situación traumática la que nos ha tocado vivir, pero creo que todos hemos estado a la altura de las circunstancias. Ha tenido que pasar una desgracia para que se empiece a reflexionar que así no se puede seguir".