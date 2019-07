Bruselas estudia denunciar a España por la contaminación

Hace poco más de un año la Comisión Europea decidió denunciar ante el Tribunal de Justicia de la UE a seis Estados miembros –Alemania, Francia, Hungría, Italia, Reino Unido y Rumanía-- por no respetar los valores límites de calidad del aire y no haber tomado medidas apropiadas para resolver los problemas. España consiguió, junto a República Checa y Eslovaquia-- esquivar aquella denuncia y librarse del litigio tras presentar una batería de medidas urgentes considerada «satisfactoria» por Bruselas. Catorce meses después, la situación no ha mejorado y la Comisión Europea sopesa ahora denunciar también a España ante la corte europea.

Según el Ejecutivo comunitario, la decisión podría tomarse en cuestión de semanas, durante la última reunión del colegio de comisarios antes del parón estival que tendrá lugar el 25 de julio y en la que se incluirá el paquete mensual de procedimientos de infracción. Bruselas considera que la situación de la calidad del aire en España es «grave».

MEDIDAS INSUFICIENTES // En la misiva, el organismo avisa de que «parece que las medidas anunciadas y adoptadas hasta ahora no son suficientes», que los niveles de emisiones de dióxido de nitrógeno están disparados --sobre todo en Madrid, pero también en el área metropolitana de Barcelona--, que es necesario tomar medidas adicionales con urgencia y que todos los actores --Gobierno central, regional y ayuntamientos-- deben aunar esfuerzos para mejorar la situación y cumplir con los límites establecidos en la directiva comunitaria.