Bruselas prevé recesión en la eurozona por el coronavirus

La Comisión Europea trabaja con la hipótesis de que el impacto económico del coronavirus en la economía europea será «temporal» pero para que «sea lo más breve y limitado posible y no cree un daño permanente» está dispuesta a dar vía libre a los gobiernos europeos para que no escatimen esfuerzos y gasten lo que haga falta. Para este año, el ejecutivo comunitario ya ve «muy probable» que la eurozona y la UE entre en recesión.

Bruselas propone una batería de medidas económicas que permitirá a los estados miembros exprimir al máximo la flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), aprovecharse de una relajación de las normas sobre ayudas de Estado y de una línea de liquidez con la que inyectar 37.000 millones de euros de los cuáles 4.145 millones le corresponderían a España, según el reparto propuesto por Bruselas. «El virus no solo es peligroso para nuestra salud, también está golpeando a nuestras economías» y por eso «tenemos que adoptar acciones decisivas y directas ahora», explicó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Las medidas incluyen la relajación de las reglas del PEC, de forma que los gastos adicionales en los que incurran los gobiernos debido al coronavirus queden excluidos del cálculo de los balances estructurales de los estados y no computen en la evaluación del déficit público. Bruselas tendrá que hacer una evaluación primero, pero no computarán los gastos sanitarios, ni las medidas de apoyo a las pymes afectadas o las que se adopten para paliar los efectos sobre los puestos de trabajo. Un sector que será clave es el bancario.

Los datos con los que trabaja el Ejecutivo comunitario no auguran nada bueno. «Todavía no hay datos disponibles y no podemos hacer una nueva previsión, que llegará en mayo, pero podemos decir que es muy probable que el crecimiento de la eurozona y de la UE en su conjunto caiga por debajo de cero este año y posiblemente muy por debajo de cero», reconoció el director de asuntos económicos, Maarten Vervey.

A España le correspondería un sobre de «liquidez inmediata» de 1.161 millones junto con otro de ayudas del presupuesto europeo de 2.984 millones.

La UE inyectará 37.000 millones