Buscan al responsable de tallar la palabra Trump en un manatí en Florida

Autoridades ambientales de EEUU han condenado la "mutilación cruel e ilegal" de un manatí en Florida, al que le tallaron el apellido del presidente Donald Trump en su espalda, y han ofrecido una recompensa de 4.100 euros para dar con el responsable.

El Centro para la Diversidad Biológica, en su capítulo en St. Petersburg, en la costa oeste de Florida, ha recordado que el acoso a esta especie marina "es un delito penal federal punible con una multa de 50.000 dólares (41.000 euros) y hasta un año de prisión".

Detalla que el manatí, una especia amenazada, fue hallado el domingo en el río Homosassa, en el norte de Florida.

Here is the video of the poor manatee that had "TRUMP" carved into its body.



Minding it's own business and some monster(s) came along and did this.



If you have information on the person(s) who committed this federal crime please call 888-404-3922 https://t.co/maOImIxQS0 pic.twitter.com/Yx2qaGhFXe