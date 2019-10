El cadáver hallado en el río Francolí no es el de ningún desaparecido

Las tareas de identificación del cadáver encontrado este domingo en el río Francolí han confirmado que no se trata de ninguna de las cuatro personas que permanecen desaparecidas. Se trata de un varón, y es la tercera víctima mortal por la DANA de la semana pasada.

La persona localitzada morta ahir per @bomberscat en el dispositiu de recerca pels aiguats ha estat identificada per @mossos i NO és cap de les denunciades com a desapareguda que es buscaven.#ProteccioCivil #INUNCAT