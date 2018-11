La campaña de Interior que te pide intervenir ante la violencia machista

El ministerio del Interior ha lanzado a través de sus redes sociales "No mires a otro lado", un proyecto contra la violencia machista, "un problema de todos", presentado por Grande-Marlaska y buscando implicar a los ciudadanos para intervenir y combatir esta lacra.

En lo que va de 2018, 44 mujeres han sido asesinadas, casi un millar desde 2013 cuando comenzaron a contabilizarse las víctimas. Por ello, desde Interior insisten en que es un problema de toda la sociedad. "No es justa ni libre ni democrática si una mitad ejerce violencia sobre la otra".

Esta campaña muestra tres vídeos con tecnología 360º donde se muestran diferentes formas de maltrato a la mujer y en los que el espectador es testigo directo por la forma de presentación a través de realidad virtual, una iniciativa pionera.

En el primero de los tres vídeos, tú eres la víctima de este maltrato. Frente a ti, un hombre que te insulta y te humilla. "¿Eres lerda? Eres gilpollas. Hasta los huevos me tienes ya. Todo lo haces mal, cada puta cosa que te digo la cagas. No aprendes".

Humillada en público, sigue destruyéndote: "La cruz que me ha caído. La tía más tonta del culo me tiene que tocar a mí. No vales para nada. Ahora vas y llamas a tu madre llorando". Interior apunta: ¿hasta cuándo vas a aguantar?"

En el segundo vídeo, incide en las relaciones y en el control a través del móvil. Tú eres testigo del momento, porque eres amigo de la pareja. Habéis quedado en un parque, pero ella llega tarde y su novio empieza a cuestionar los motivos hasta que la aparta un poco del grupo.

Ves que quiere su móvil, le amenaza e incluso le agarra pidiéndole la clave del teléfono. "¿Con quién coño te whatsappeabas? ¡Dime la clave!", le grita mientras le agarra haciéndole daño. "Nadie puede controlar tu intimidad. Tampoco tu pareja", incide el vídeo en un mensaje.

"Como te vuelvas a cambiar la clave te jodo el puto móvil", insiste el joven, mientras sus amigos siguen a lo suyo, sin intervenir en la escena. "No mires a otro lado".

En el tercer y último vídeo, estás viendo la tele mientras escuchas un grave alercado frente a tu ventana. El hombre insulta a la mujer, tira cosas al suelo y la agrede mientras ella grita "no he hecho nada".

¿De verdad crees que esto no va contigo? El vídeo continúa con más agresiones: "Estoy hasta los huevos de verte la cara. Que dejes de llorar", le dice mientras le agrede constantemente hasta que llega la policía. Tú, te mantienes inmóvil sujetando el mando del televisor. ¿A qué esperas?