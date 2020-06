Cañizares dice que la vacuna del virus se busca mediante "fetos abortados"

Con la catedral a la mitad de su aforo en cumplimiento de la normativa de las autoridades sanitarias, se ha celebrado este domingo la misa de Corpus Christi presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, a la que han asistido autoridades civiles, militares y culturales. Han concelebrado con él los obispos eméritos de Zaragoza y Lérida, Ureña y Piris, y los auxiliares de Valencia, Escudero y Salinas, además del cabildo. Todos los diáconos que le han asistido en la cita eran permanentes, según informa el diario 'El Levante-EMV'.

El punto final de la homilía ha sido para condenar -de nuevo de forma enérgica- el que se estuviera investigando vacunas contra el coronavirus a partir de fetos procedentes de abortos. "Nos encontramos ante una dolorosísima noticia, se está haciendo a base de fetos abortados, no podemos alabarlo ni bendecirlo, todo lo contrario. Primero se le mata y después se le manipula. Tenemos una desgracia más, obra del diablo, porque el diablo existe", ha concluido.

El arzobispo también ha señalado que "la Iglesia es eucaristía, es amor, no es una oenegé. Las obras de caridad no son una actividad más de la Iglesia, la actividad esencial de la Iglesia". En este punto enérgicamente ha dicho que "no podemos permitir más que se nos impida celebrar la eucaristía".

Y ha continuado: "Tenemos el grandísimo problema de los desempleados. La eucaristía es también paliar el hambre y que haya empleo. Brota de la eucaristía que es amor que hace posible que los hombres vivamos en la unidad. Que nadie robe o quite la dignidad del trabajo a la persona humana. Es una exigencia del día de Corpus, del amor fraterno. Caritas Diocesana expresa lo que es la Iglesia".

"Rezo para que se encuentre una vacuna"

Tras la polémica generada por sus palabras, Cañizares ha emitido un comunicado este lunes en el que matiza sus palabras, según recoge la agencia Efe. "Desde el inicio de la pandemia rezo para que se encuentre una vacuna que ayude a curar e incluso a prevenir el coovid-19, como así lo he manifestado reiteradamente".

Sobre las investigaciones para desarrollar tratamientos, ha destacado que "afortunadamente, están avanzando y tendremos vacuna". "Lo único que añadí es que, según las informaciones publicadas, parece que existen más de cien líneas de investigación y que entre este centenar existe alguna que se estaría produciendo con métodos que abrirían dilemas éticos", ha puntualizado.