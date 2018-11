Cañizares: «La educación está en situación de emergencia»

El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, advirtió ayer de que la educación está en «situación de emergencia» y abogó por hacer «una nueva sociedad, hecha de hombres nuevos, un nuevo estilo de vivir».

«Hay que asomarse a la calle y ver lo que está sucediendo», afirmó Cañizares tras presidir la lectura del manifiesto Por una educación en libertad, un documento que, dice, atañe a «cuestiones fundamentales» de la Constitución, y recordó que su artículo 27 es el «auténtico pacto educativo al que hay que volver».

Antonio Cañizares matizó que el manifiesto leído ayer se refiere tanto a la enseñanza concertada y privada como a la pública, y consideró que una escuela pública que no ayuda a los alumnos a ser libres desde la verdad y desde una cooperación al bien común no es una escuela que merezca ese título. Este llamamiento por la libertad educativa, señaló, lo hace «consciente de nuestra responsabilidad en la sociedad y para la sociedad, no en contra de nadie».

El texto, leído por Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escuelas Católicas, es una defensa de la enseñanza concertada como garantía de que los padres puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.