El cardenal Blázquez pide estar alerta con la clase de Religión

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, aseguró que siente «inquietud» ante la formación de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, atisba «un futuro incierto» y pide estar «muy alerta» para que se mantenga la clase de Religión y los conciertos a los colegios.

«Ciertamente, por la situación actual, a mí me produce mucha perplejidad y un horizonte muy incierto. Yo pido al Señor que acierte en la formación del Gobierno y después en la gobernación diaria del Gobierno ya constituido, pero tengo inquietud», afirmó en una entrevista publicada ayer por la Archidiócesis de Valladolid. Para el presidente de la Conferencia Episcopal, en España existen «cuatro o cinco partidos de ámbito nacional con consistencia», pide que se recupere el «espíritu» de la Transición y espera que no se formen bloques.

«Pediría que el espíritu de la Transición, que es de diálogo, de confianza recíproca, de reconciliación, no se olvide, porque si no, es muy difícil poder convivir los distintos. Espero que no se formen bloques de una parte y de otra, no reproduzcamos nuestra historia en capítulos penosos», reclamó. Además, animó a estar «muy alerta» ante las decisiones que tome el futuro Gobierno sobre la clase de Religión y los conciertos.

«¿Que en la Iglesia tememos sobre la educación de los colegios concertados católicos y sobre la clase de Religión? Pues, estamos con esta interrogación, yo confío en que no se procederá, pero tenemos que ir muy alerta», dijo.