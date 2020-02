Casi la mitad de los titulados de FP Dual halla trabajo en un año

Los datos dicen que casi la mitad de los titulados de Formación Profesional Dual encuentra trabajo relacionado con sus estudios en menos de un año desde que dejó las clases, una tasa de éxito que llega al 100 % en algunas familias profesionales de alta demanda por parte de las empresas. Además, uno de cada cinco titulados es contratado en la empresa en la que realizó la formación.

La Conselleria de Educación considera que los resultados son positivos, pero su objetivo es pasar del 3% de quienes apuestan por esta modalidad en la actualidad al 12% en los próximos cursos y al 18% antes del final de la legislatura. De hecho, la Conselleria ha realizado en los últimos meses las jornadas Difon FP, Reprogramación de la FP Dual y El abecé de la FP Dual para promocionar esta modalidad, que se diferencia de los grados medios y superiores convencionales porque la empresa gana peso en la formación del estudiantado.

Así, en lugar de las 400 horas de Formación en Centros de Trabajo (FCT), los estudiantes que se matriculan en FP Dual tienen entre 532 y 600 horas de prácticas y no deben esperar hasta el final de sus estudios para realizarlas, ya que se compaginan con las clases. Un gran esfuerzo y una inmersión laboral que, según los datos, se ve recompensada cuando acceden al mercado de trabajo.

Actualmente son unas 1.460 empresas las que acogen estudiantes, mediante un contrato de formación o beca. El mayor número de convenios los concentran la familia de Administración, y Gestión (217), Sanidad y Servicios Socioculturales y a la comunidad (212).

remuneración / El problema del aprendizaje de los estudiantes sigue siendo la remuneración, como también ocurre con los universitarios.?Este curso, según fuentes consultadas por este periódico, la Conselleria de Educación ha indicado que las empresas que accedan a acoger alumnado de FP Dual deben remunerarles, aunque no ha establecido una cantidad mínima. Así, se quieren evitar situaciones como las del curso pasado, en el que el 61% de los estudiantes no recibía ninguna compensación. El resto, o bien tenía un contrato laboral (el 14% de los casos) o la ayuda económica de una beca (el 19%).

Las fuentes consultadas explican que el alumnado necesita un sueldo, aunque sea pequeño, «para desplazarse, por ejemplo» y que trabajar no les cueste dinero. No obstante, aseguran que a los centros, a los tutores de prácticas y a los departamentos les «cuesta mucho encontrar empresas de Dual que quieran pagar, son muy pocas las dispuestas a hacerlo, sobre todo en el sector productivo». «Hay que hacer muchos esfuerzos y visitas para convencer», lamentan. Uno de los motivos es que muchas «son pymes o gestionadas por pequeños profesionales», detallan, y que la burocracia no es sencilla.