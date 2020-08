Casi todos los países Schengen recomiendan no viajar a España

La práctica totalidad de los países Schengen ha emitido recomendaciones en contra de viajar a determinadas zonas de España, muchos incluso han impuesto restricciones para controlar la llegada de viajeros o turistas que procedan de España. Tan solo cinco países ( Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia) no han aconsejado no viajar a España o determinadas regiones españolas por temor al coronavirus. Así se desprende del informe más reciente de la Red Centinela creada por el Ministerio de Asuntos Exteriores para hacer seguimiento de las condiciones de viaje impuestas por los diferentes países. Diariamente, las embajadas españolas informan de las políticas que aplican en cada país y con todas ellas, el Ministerio elabora un documento. Así, Alemania recomienda no viajar a Aragón, Cataluña y Navarra, mientras Francia recomienda no viajar y hacerse un PCR a la vuelta de Cataluña y Aragón. EFE