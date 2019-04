Los casos de meningitis aumentaron un 27% el último año en España

Los casos de meningitis han aumentado en España en los últimos cuatro años y la pasada temporada se registraron un total de 372, un 27% más que la anterior, aunque por primera vez en la historia existen vacunas que protegen frente a casi todos los tipos de la enfermedad.

La meningitis es una enfermedad grave que afecta especialmente a niños de entre 1 y 5 años y adolescentes y que está provocada por tres bacterias -meningococo, neumococo y hemófilus-. Desde hace años, el calendario vacunal infantil incluye la protección frente a las dos últimas y, en el caso del meningococo, existen distintas cepas que circulan en España y Europa para las que también hay vacunas.

"Es un momento histórico de la medicina porque por primera vez contamos con vacunas" frente a los distintos tipos de bacterias, ha explicado la presidenta de la Fundación Española de Pediatría, Teresa Hernández-Sampelayo, en una rueda de prensa con motivo del Día Mundial contra la Meningitis, que se celebra este miércoles.

Existen tratamientos para hacer frente a la enfermedad una vez diagnosticada, aunque la rapidez a la hora de actuar es fundamental para evitar las graves secuelas que origina (en el 20% de los casos), e incluso la muerte.Desde la temporada 2013-2014, cuando se registraron 248 casos, la incidencia de la enfermedad ha aumentado un 50% en España. La meningitis tiene una mortalidad del 10% y en algunas casos, especialmente los originados por la cepa W, la letalidad asciende hasta el 29%.

El coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP), David Moreno, ha detallado cuáles son los síntomas que deben alertar a los padres: fiebre, dolor de cabeza, vómitos y rigidez de nuca.Además, la aparición de manchas rojas o violáceas que van aumentando en tamaño y que no desparecen al estirar la piel pueden ser síntomas de sepsis -una manifestación de la enfermedad meningocócica-, ante lo que se debe acudir de forma urgente al hospital, puesto que se trata de un cuadro que puede ser fulminante y causar la muerte en 4-8 horas.

Sin embargo, existe un gran desconocimiento de esta enfermedad y, según los resultados de una encuesta realizada por la AEP, el 90 % de los profesionales sanitarios cree que la población no sabe cómo detectar los síntomas de la meningitis y un 70 % considera que sus pacientes no están suficientemente protegidos frente a la enfermedad.Así, los pediatras han vuelto a insistir en la necesidad de incorporar al calendario vacunal la protección frente al meningococo B, -responsable del 41 % de todos los casos de meningitis el pasado año- y que los padres deben financiar si quieren administrársela a sus hijos entre los 3 y 15 meses.

Vacunas privadas

De hecho, entre el 60% y el 70% de los niños de esas edades son vacunados de manera privada por sus padres.Recientemente, el Ministerio de Sanidad ha acordado incluir en el calendario la vacuna tetravalente, que protege frente a los tipos A, C, W e Y, para administrar a adolescentes a los 12 años. Moreno, no obstante, cree que esta inmunización no es suficiente y apuesta por vacunar también a los bebés a los 12 meses de edad y argumenta que los casos de meningitis causados por el tipo W e Y son los que más están aumentando y juntos suman el 85 % de los casos.

Ha admitido, no obstante, que en la pasada temporada sólo se registraron 6 casos causados por el meningococo W en menores de 5 años, pero ha insistido en que la tendencia es a aumentar. Para divulgar la enfermedad en la sociedad, la AEP ha puesto en marcha la campaña "Meningitis, cerrando el círculo. Una película que merece ser contada".