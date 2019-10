Los casos pendientes del mayor asesino en serie de EEUU

El FBI da por confirmado que Samuel Little es el peor asesino en serie de la historia de EEUU. El hombre, de 79 años, cumple cadena perpetua por la muerte de tres mujeres pero ha confesado haber matado a 93. La policía da credibilidad a esta confesión y ya ha podido verificar 50 de esos casos. Sin embargo, queden otras 43 víctimas por identificar. Es por ello que la policía federal ha pedido ayuda a la población para identificar a las víctimas y cerrar esos casos pendientes. "Aunque ya esté en la cárcel, es importante hacer justicia para cada una de las víctimas y cerrar todos los casos posibles", ha subrayado Christie Palazzolo, analista criminal de la agencia.

Little cometió los asesinatos entre 1970 y el 2005. Sus víctimas eran mayoritariamente mujeres vulnerables y marginadas, del mundo de la prostitución y adictas a las drogas. Ese perfil facilitó que durante años los crímenes quedaran impunes al no identificarse sus identidades y no abrirse investigaciones. "Little creyó que nunca le atraparían porque nadie se iba a preocupar por esas víctimas", ha señalado Palazoolo, que explica que "muchas de esas muertes fueron inicialmente atribuidas a sobredosis o a accidentes sin causa determinada. Algunos cuerpos nunca se encontraron".

El FBI ha colgado en su web una serie de vídeos en los que Little confiesa las muertes de cinco de las víctimas que todavía no han sido identificadas. Estos cinco crímenes ocurrieron en Florida, Arkansas, Kentucky, Nevada y Louisiana. Las acompaña de dibujos que el asesino ha hecho en prisión de todas ellas. La agencia federal advierte de que los vídeos pueden herir sensibilidades porque Little recuerda momentos de violencia con frialdad y crudeza. El comunicado del FBI también incluye información sobre el resto de víctimas sin identificar.

Little, un exboxeador conocido también como Samuel McDowell, fue condenado a cadena perpetua en el 2014, cuando la justicia le consideró culpable del asesinato de tres mujeres. Las golpeó y las estranguló en Los Ángeles entre 1987 y 1989. Lo curioso del caso es que cuando fue detenido por primera vez, en el 2012, en un centro para personas sin hogar en Kentucky, lo fue por un tema de drogas que tenía pendiente en California. Fue cuando llegó a este estado para ser juzgado por ese delito que los investigadores le relacionaron, a través de restos de ADN, con la muerte de esas tres mujeres.