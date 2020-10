Castelló y les Alqueries son protagonistas en Medi TV

La capital de la Plana y les Alqueries serán dos de las poblaciones que centrarán este lunes la atención en la programación de la televisión de Mediterráneo en esta jornada festiva en la que se conmemora el Día de la Hispanidad.

Tanto a las 10.00 como a las 20.00 horas, los espectadores tienen dos nuevas oportunidades para disfrutar con el especial que La Panderola dedicó al evento Escala a Castelló, que puede visitarse hasta el próximo 22 de octubre en el Puerto de la ciudad.

El espacio, en el que participaron el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, y la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, sirvió para dar a conocer las novedades de esta edición, que cuenta con los veleros de época Nao Victoria y Galeón Andalucía.

Medi TV también mirará este lunes hacia la Plana Baixa, con la repetición, a partir de las 17.00 horas, de la misa en honor a la patrona de les Alqueries, la Virgen del Niño Perdido, que el canal ya retransmitió ayer en directo, con los comentarios de Sandra Segarra.

Además, desde las 12.00 horas se emitirá La Panderola viatja per la província, una hora y media con los mejores fragmentos de los especiales del magacín por los pueblos. Precisamente les Alqueries fue el destino elegido en el último de ellos, emitido esta última semana. Durante dicho programa la presentadora, Loles García, pudo hablar con la alcaldesa, Esther Lara, mientras que Sandra Segarra entrevistó a Carlos Arnal, de la Junta de l’Associació de Penyes de les Alqueries, para así poder conocer mejor las no fiestas que la localidad celebra estos días al no poder llevar a cabo las celebraciones habituales por el coronavirus.