Castelló opta a noves ajudes per a impulsar els municipis verds

L a possibilitats que brinda la economia verda van cada dia a més, encara que necessiten de projectes reals. Els ajuntaments de Castelló ja poden sol·licitar les ajudes per a impulsar projectes de lluita contra el canvi climàtic a Castelló, que abarquen desde l’ús d’energies renovables, estratègies d’eficiència i de mobilitat sostenible, aplicada al transport públic local.

En xifres, Castelló pot ampliar els seus municipis verds gràcies a un fons de 3.879.400 euros, dotació de l’actual i recent convocatòria d’ajudes, amb la qual la Conselleria busca donar suport a les actuacions de lluita contra el canvi climàtic de les localitats de tota la Comunitat, en el marc dels Plans d’Acció per al Clima i Energia (PAUS) i de les iniciatives per a reduir la petjada de carboni.

La convocatoria de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica té com a meta promoure la implantació d’energies renovables, la millora de l’eficiència energètica o el foment de la mobilitat sostenible vinculada a la reducció d’emissions derivades del transport dins del municipi. Els destinataris són ajuntaments de localitats de les províncies de Castelló, Valencia i Alacant adherides ja o en procés d’adhesió al Pacte Europeu de les Alcaldies per al Clima i l’Energia.

Així mateix, poden optar consistoris inscrits en el Registre de Petjada de Carboni, compensació i projectes d’absorció de diòxid de carboni, creat mitjançant Reial decret 163/2014, de 14 de març. Els requisits inclouen, com estableix el Pla d’Acció per al Clima i Energia, la disposició d’un inventari d’emissions de referència de gasos d’efecte d’hivernacle del municipi per a realitzar el seguiment de l’efectivitat de les accions de mitigació i una avaluació de riscos i vulnerabilitats derivats del canvi climàtic per a l’adaptació.

A més a més, el caràcter d’estes ajudes fa que siguen també subvencionables actuacions executades en els quatre últims anys.

En aquest contexte, cal recordar que el Diari Oficial de la Generalitat ha publicat ja el decret llei del Consell de mesures per a impulsar i agilitar la implantació d’instal·lacions per a l’aprofitament de l’energia renovable.

L’objectiu és impulsar la transició ecològica i la recuperació de l’economia a través de les inversions en renovables. Així, es declaren inversions d’interés estratègic per a la Comunitat els projectes de centrals fotovoltaiques i parcs i instal·lacions eòliques competència de la Generalitat, suposant aqueixa declaració el seu impuls preferent en els tràmits.

L’horitzó és arribar fins a 6.000 MW en centrals fotovoltaiques i 4.000 MW en eòliques, enfront dels valors actuals de 364 MW i 1.255 MW, respectivament. Així, es parla de multiplicar per 16 i per 4 l’actual producció fotovoltaica i eòlica, respectivament, per a aconseguir objectius. Per a l’energia eòlica se suprimeixen els plans especials i es substitueix per una autorització territorial específica per ús i aprofitament del sòl. En el cas de fotovoltaiques, fins a 50 MW, s’estableixen les preferències d’emplaçament, compatibles amb els plans territorials i urbanístics. El decret marca l’obligatorietat d’instal·lar mòduls fotovoltaics a edificacions públiques i particulars; i una finestra única per projectes solars i eòlics. H