Castells: "La prioridad en los exámenes presenciales es la salud"

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha insistido en que, en plena tercera ola de la pandemia, la salud debe ser la prioridad absoluta en las facultades, donde las clases siguen siendo mayoritariamente 'online' pero los exámenes son presenciales. Muchos estudiantes han protestado no tanto por las condiciones sanitarias del examen -se realizan en silencio, con distancia interpersonal y mascarilla- sino por el riesgo que implica usar el transporte público para llegar a la universidad, así como las aglomeraciones que se pueden producir en los pasillos antes y después de la convocatoria.

Ante las quejas estudiantiles, el ministro ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de rectores y decanos para que “escuchen a los estudiantes y no piensen que se inventan las cosas”. “Yo solo me he hecho eco de la preocupación de los universitarios, no voy a rectificar mis declaraciones porque sigo penando lo mismo. No voy a entrar en ninguna polémica, pero no se puede ser indiferente a las quejas de los alumnos. Debemos dialogar con ellos”, ha asegurado a un grupo de periodistas durante una rueda de prensa virtual para presentar un nuevo sistema de ayuda para la formación del profesorado y los doctores.

Anoche, la Conferencia de Rectores -CRUE, organismo que reúne a los máximos responsables de todas las universidades, que son instituciones autónomas- emitió un comunicado para lanzar un mensaje de tranquilidad y asegurar que las facultades son espacios seguros frente al covid-19. “La presencialidad es el sello de identidad y el escenario 'online' debe ser el último recurso”, aseguraron. "La realización de exámenes telemáticos conlleva la implementación de unas medidas extraordinarias y con complejas derivadas legales y técnicas en el ámbito de la protección de datos y la identificación de quienes se examinan. Pero aprovechándose de estas dificultades y de las lagunas normativas que existen, se han producido intentos de fraude. Con las pruebas presenciales lo único que se pretende es proteger a esa inmensa mayoría de estudiantes que afrontan su formación con honestidad, transparencia y responsabilidad", concluía el comunicado de la CRUE.

Castells ha mostrado su apoyo a la enseñanza presencial, pero también ha dejado claro que la mejor enseñanza es aquella en la que se preserva la salud. Y ha recordado que en junio, cuando la pandemia no golpeaba tan fuerte en España, se realizaron los exámenes online sin mayores problemas (según los datos oficiales, solo un 2% de los universitarios no estaban capacitados tecnológicamente para realizar un examen virtual). El ministro ha pedido a la recién nombrada ministra de Sanidad, Carolina Darias, que traslade esta misma tarde la preocupación estudiantil al Consejo Interterritorial de Salud, donde están presentes los distintos consejeros. “La gente que opina que yo creo alarmas sociales, que lea la prensa seria y no las redes sociales”, ha subrayado Castells tras hacer hincapié en el elevadísimo índice de contagios que hay ahora mismo en España, así como la saturación hospitalaria. El ministro ha pedido despolitizar los problemas derivados de la pandemia porque la única prioridad debe ser la salud. “Ahora toca resolver la pandemia. Y para ello deberíamos tener un clima de sosiego, que no tenemos”.

En una reciente entrevista con El Periódico de Cataluña, del mismo grupo editorial que este diario, Castells aseguró que la realización de los exámenes debería depender de las condiciones sanitarias y, por lo tanto, de lo que digan las autoridades del ramo. “Salvador Illa, muy amigo mío, siempre me dice lo mismo: "Si hay condiciones básicas de precaución sanitaria se puede hacer presencial, si no hay que pasar a virtual". Esto es lo que hemos estado diciendo desde junio. Conseguimos del Gobierno 400 millones para que las universidades aumentaran su digitalización. ¿Qué pasa? Que hay mucha dificultad en los profesores, más que en los estudiantes, en acostumbrarse a la idea de la enseñanza 'online'. La presencialidad debe ser preferente. Pero se puede lo que se puede y cuando se puede. Muchos te dicen que en los exámenes virtuales se copia mucho. Primero: demuéstrenmelo. Segundo: hay métodos fáciles para evitarlo”.