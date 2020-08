Catalunya anuncia el cierre de prostíbulos por el covid

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha anunciado este viernes la modificación de la resolución relativa al ocio nocturno durante la pandemia de coronavirus, que ahora también incluye establecimientos con locales anexos como los prostíbulos.

"Era una incoherencia cerrar el ocio nocturno y mantener abiertos otros locales en los que se realizan actividades de este tipo", ha argumentado Vergés este viernes en rueda de prensa durante una visita en Reus (Tarragona).

CARTA DE IGUALDAD

En este sentido, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha remitido este viernes una carta a las comunidades autónomas para el cierre de los prostíbulos y lugares de alterne, en línea con las restricciones establecidas a bares, discotecas y locales de ocio.

"Que no demos tregua a la explotación sexual, que no demos tregua a esa industria proxeneta que siempre permanece en la impunidad y en la absoluta opacidad. Se habla mucho de los derechos de las mujeres en contexto de prostitución pero no de las cifras de negocio", ha recordado.