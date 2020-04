Centros de menores tutelados piden que se pueda salir con más de 3 niños: "No podemos estar 4 horas fuera"

Los centros de menores tutelados están a la espera de la publicación en el 'BOE' de la orden del ministro de Sanidad en la que se concretará el permiso para que los menores de hasta 14 años puedan salir a dar un paseo a la calle, a partir de este domingo, en medio del estado de alarma por el coronavirus. Estos centros piden poder salir con más de tres niños, porque si no tendrían que salir en varios turnos, pasando al final cuatro horas en la calle y rompiendo la dinámica del hogar.

Fuentes gubernamentales han informado a Europa Press de que la orden que se publicará este sábado contendrá un punto dedicado a la salida a la calle de los menores que viven en estos centros.

"Si tienes 10 niños de menos de 14 años y pueden salir tres, tienes que tener a una persona adulta que vaya saliendo tres o cuatro veces al día. No se puede estar cuatro horas en la calle. Distorsiona la dinámica de cualquier familia. La norma no puede ser más perjudicial que beneficiosa", ha subrayado el coordinador del Centro San Aníbal de Burela (Lugo), Jesús Iglesias, que también es vicepresidente de la Asociación Gallega de Centros de Menores.

Por ello, pide que en la orden de Sanidad se incluya una "excepción" para los centros de menores tutelados y proponen que dos educadores puedan salir a pasear con seis niños juntos, siempre manteniendo las medidas de distanciamiento social y de higiene.

En todo caso, Jesús Iglesias reconoce que en los centros de menores de Galicia los chavales son "unos privilegiados" porque cuentan con instalaciones exteriores. Por ejemplo, en el centro que él coordina, el Centro San Aníbal, de las Hijas del Divino Celo (Rogacionistas), cuentan con una zona exterior de 250 metros cuadrados para los 10 chicos y chicas que conviven en él.

Estancia prorrogada para los que cumplen 18

Elena, de 18 años, es una de las jóvenes que reside en este centro. Cuando cumplió en febrero la mayoría de edad, decidió prorrogar su estancia y pasar el confinamiento en el centro. Según explica Jesús Iglesias, a todos los jóvenes que están cumpliendo la mayoría de edad en estos momentos se les está prorrogando la estancia. Solo en Galicia, según precisa, unos 150 chavales han cumplido o cumplirán 18 años en el confinamiento.

"Lo llevamos un poco como todo el mundo, claramente, estamos todos un poco agobiados por no salir a la calle pero estoy muy agradecida porque tengo muchas más ventajas que cualquiera, tenemos una pista grande donde podemos jugar al baloncesto y al fútbol, y tengo más compañeros, yo soy una afortunada", asegura Elena.

800 menores tutelados en Galicia

En Galicia hay unos 800 menores tutelados en centros. En toda la comunidad ha habido dos casos confirmados con coronavirus en centros de menores.

En cuanto a las edades de los menores tutelados, Iglesias precisa que el 90% tienen a partir de 12 años porque los niños pequeños suelen estar en los centros un tiempo muy corto y se les busca una alternativa con familias de acogida. En el Centro San Aníbal, todos tienen entre 16 y 18 años, excepto uno de 10 años, y conviven con siete educadores y dos cuidadores.

Madurez en el confinamiento

Todos ellos, según afirma Iglesias, están viviendo la situación de confinamiento "con muchísima madurez" y "sin ningún conflicto". "Si hace unos meses nos cuentan que los chavales iban a estar 40 días sin ningún tipo de salida, no nos lo creemos. Ellos son conscientes de la realidad, se les ha informado desde el principio, hablan con sus casas, sus entornos", comenta.

Precisamente, una de las cosas que peor llevan es no poder ver a sus familiares o amigos, a los que antes veían los fines de semana. "Cuando salió la noticia, me puse muy triste porque no podría ver a mi madre en un tiempo, decidí quedarme en el centro porque aquí se toman muchas medidas y me siento más protegida", explica Elena, que es colectivo de riesgo porque está trasplantada de riñón.

Preocupados por su futuro profesional

La joven está estudiando un ciclo de Formación Profesional en Hostelería y ahora tendría que estar haciendo prácticas pero no es posible por la crisis sanitaria. Aunque el día de mañana se ve de cocinera, tampoco descarta otros sectores y, por eso, asegura que "cuando termine todo esto" le gustaría hacer un ciclo de Peluquería.

También le preocupa el futuro profesional a Eric, de 16 años, que se trasladó al Centro San Aníbal el pasado mes de enero, poco antes de llegar la pandemia. "Desde lo que ocurrió en China, no te creas, ya me esperaba que iba a pasar algo así", afirma. Ahora se han interrumpido las prácticas del ciclo medio de mecanizado que estudia y siente incertidumbre. "Seguimos con la parte teórica, pero casi todo es práctica, en el taller. Me preocupa el futuro porque mi objetivo era pasar a un ciclo superior pero no sé cuánto tiempo va a durar esto", expresa.

Excepción para los menores de 15 a 17 años

En su caso, al tener 16 años, Eric quedaría excluido de la norma que entrará en vigor el próximo domingo por la que los menores de hasta 14 años pueden salir a dar un paseo. El Gobierno indicó que los de 15 a 17 años ya podían salir a la calle durante el estado de alarma a hacer alguna de las actividades permitidas en el real decreto, como ir a por el pan, el periódico, a comprar al supermercado o a la farmacia. Pero los niños tutelados en centros de acogida no salen a hacer estas tareas, por precaución, ya que los educadores tienen que protegerles.

Por ello, Jesús Iglesias pide que si los paseos pueden ser grupales, puedan llevar también a los de 14 a 18 años, algo con lo que coincide Eric. "¿Por qué no los mayores de 14?", se pregunta. En todo caso, lo que sí reclama este joven es que se permita a los menores tutelados en centros visitar a sus familiares durante el estado de alarma, pues desde que comenzó el encierro solo les pueden ver por videoconferencia o hablar con ellos por whatsapp.