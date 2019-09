Change.org: el negocio de la venta de datos personales

Cuando finaliza una legislatura, los 213 diputados y senadores que no forman parte de la Diputación Permanente tienen derecho a solicitar una indemnización durante el período que comprende desde la disolución de las Cortes hasta la celebración de los nuevos comicios.

El pasado martes, el usuario Txerra Pardinas, entregó al Congreso de los Diputados las 600.000 firmas que había conseguido a través de la campaña "si no curras no cobras" que él mismo impulsó en Change.org para exigir que "los diputados del Congreso no soliciten la indemnización de transición".

Unos 600.000 individuos que mostraron su descontento con la política actual aportaron su nombre, apellido, correo electrónico, dirección (país, ciudad y código postal) y, en ocasiones, hasta su número de teléfono. Un gesto aparentemente inocente pero a través del cual se podría estar regalando datos personales al promotor de la petición, a la plataforma Change.org y a quien la empresa decida venderlos.

En algunas peticiones, el portal pide explícitamente dar "tu consentimiento para compartir mi nombre y dirección de correo electrónico" a la persona o entidad que ha iniciado la petición para mantener al usuario "informado sobre esta campaña y otras". En otras ocasiones, no da opción, por lo que al firmar, el internauta cede sus datos directamente.

Por otro lado, aunque no se explicite el consentimiento, en la política de privacidad queda claro que pueden ceder y vender datos a terceros: "Es posible que tanto nosotros como nuestros proveedores de servicio usemos su información de acuerdo con nuestros legítimos intereses comerciales".

Perfil concreto

La experta en marketing digital, Laia Marsal, muestra su preocupación por el hecho de que haya sido un profesional del marketing el promotor tiene 10 años de experiencia en este ámbito según publicita en Linkedin quien haya lanzado la campaña. "Ahora el promotor cuenta con una base de datos muy amplia de un perfil de gente muy concreto" explica en declaraciones a este diario. Del mismo modo, advierte que estos datos podrán ser utilizados tanto para fines partidistas y comerciales: "El problema es que la gente firma sin fijarse en la fuente, en quien es el promotor".

Si la solicitud tiene éxito, el impulsor se hace, en pocos días, con una larga lista de datos de personas de un perfil muy concreto (en este caso descontentos con la política actual) que puede utilizar a su antojo: cederlas o venderlas a un partido político o utilizarlas para fines comerciales.

Change.org es una enorme base de datos que comercia y hace negocio con ellas, no más inocente que Facebook o Google. "Pueden existir patrocinadores de Change.org que no creen una petición con la intención de cumplir un objetivo, sino de lograr con ello la captación de socios", afirma la investigadora predoctoral Dafne Calvo en su publicación 'Empresa privada y participación digital: modelo de negocio y derecho de petición en Change.org'. Este modelo de patrocinio cambió en el 2016 pero aún así, las peticiones pueden utilizarse para captar datos.

Datos a precio de oro

En el 2015 el digital 'Voz Populi' dio más detalles de sobre como Change.org hacía negocio con datos personales. Citando a un alto ejecutivo de la multinacional, el digital afirmaba que la plataforma cobraba a las organizaciones benéficas cerca de 1,5 euros por cada correo electrónico y 6 euros por cada número de teléfono que facilitaba, dependiendo del contrato firmado.

Calvo explica en su publicación como la empresa basaba sus beneficios en el coste por adquisición: tras firmar una petición, aparecía publicidad de una onenegé cuya labor estaba relacionada con la demanda de la petición y las entidades pagaban un tanto por ciento a la empresa por cada suscriptor que conseguían a través de su plataforma.

En el 2016, el modelo de financiación cambió: desaparecieron los anuncios y por contra, se incluyó la opción de patrocinar peticiones. Al adherirse a una campaña, se ofrece la opción de donar dinero para que esa petición llegue a más gente. La posibilidad del patrocinio da ventaja a aquellos con un poder adquisitivo más elevado y cuestiona la misión y voluntad de la página web. Por lo tanto, cuanto más dinero recibe una petición, más visibilidad, más firmas... y más datos personales.

Nula validez legal

Además, el impacto de la firma -y donación de datos- es altamente cuestionable por no decir nulo ya que las firmas conseguidas a través de Change.org no tienen validez legal al no estar acreditadas mediante DNI o firma electrónica. Las iniciativas legislativas populares (ILP) son el método más eficaz para hacer que un tema en concreto se cuele en el orden del día y se debata en el Congreso de los Diputados.

En su web se autodefine como "la mayor plataforma de peticiones del mundo". Una calificación que, junto con la extensión ".org", puede llevar a la confusión, pues Change.org no es ni una oenegé sin ánimo de lucro ni una fundación, sino una empresa. Se trata de una multinacional con sede en San Francisco (California, Estados Unidos) y filiales en 18 países en cuatro continentes. Según datos extraídos de su propia web, cuenta con más de 200 millones de usuarios repartidos por 196 países y con más de 98.000 socios que contribuyen económicamente.

Asimismo, presumen de ser una "B Corp", es decir que "usa su poder empresarial para solucionar problemas sociales y medioambientales". Sin embargo, tal y como explicó el digital 'La Marea' en un artículo en el 2013, los certificados conocidos como "Certified B Corporation" no tienen ninguna base legal y se consiguen pagando a la entidad B-Lab, quien los emite.

La multinacional ha estado en el foco de numerosas polémicas comenzando por su domiciliación: Delaware. Change.org se constituyó en el 2007 en este estado norteamericano de la costa este, uno de los tres -junto con Wyoming y Nevada- que se consideran un paraíso fiscal. Los críticos con la plataforma han puesto de manifiesto que resulta incongruente que en la plataforma haya peticiones para acabar con los paraísos fiscales cuando ellos mismos están domiciliados en uno.