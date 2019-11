El Chicle pidió a sus familiares que mintieran para tener una coartada

José Enrique Abuín Gey, 'El Chicle', acusado de la muerte de Diana Quer, pidió a sus familiares horas después del crimen que mintieran a la Guardia Civil y que dijesen que esa noche había salido con su mujer, según los testimonios recogidos este miércoles en el juicio contra él que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago.

Tanto su exmujer, Rosario Rodríguez, como la hermana de esta, Elena Rodríguez, y su excuñado, Adrián Castroagudín, han reconocido que 'El Chicle' les pidió al día siguiente del crimen que si la Guardia Civil les preguntaba, contasen que esa noche estuvo con la que entonces era su mujer. Y así lo hicieron.

Los tres no sospecharon de él, porque, según han declarado en la vista con jurado popular, no le veían capaz de hacerlo, pero como tenía antecedentes policiales podría ser sospechoso de la desaparición de Diana y no dudaron en ofrecerle una coartada.

La exmujer ha reconocido que no habló mucho con él de ese caso, aunque era muy mediático, y no le preguntó si había sido él porque no se imaginaba que fuera a hacerlo. Pero el detonante fue cuando un día llamó por teléfono a sus suegros y le dijeron que la televisión estaba en su casa y que estaba saliendo su hija. "Aquí se acabó, se va a saber la verdad, y así fue", pensó Rosario Rodríguez en ese momento.

Aunque no creía que el entonces su marido pudiera hacer algo semejante, ahora, una vez que le han dicho que fue él, piensa que sí lo hizo. "Lo hizo todo solo, claro", ha afirmado.

LOS PADRES Y LA HERMANA A LA VISTA

El padre y la hermana de Diana, Juan Carlos Quer y Valeria Quer, acompañados de la presidenta de la asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella, han acudido a la vista.

Pero en medio de la declaración del excuñado de 'El Chicle' Valeria ha tenido que salir de la sala, entre sollozos, acompañada de Estrella. El presidente del tribunal, Ángel Pantín, ha permitido que se fuera. "Puede salir si no se encuentra bien", le ha dicho.

La hermana del acusado, María Jesús Abuín Gey, estaba citada, ha acudido a la sala y se ha acogido a su derecho a no declarar por ser familiar directo de 'El Chicle'.