China investiga al científico que modificó los genes de las dos bebés gemelas

He Jiankui está solo. Abandonado por su universidad, sus colegas y su país desde que el lunes anunció el nacimiento de los primeros bebés --dos gemelas-- con ADN modificado. Estaba preparado para las críticas, aclaró, pero es dudoso que intuyera la lapidación global. El tiempo dirá si He fue un pionero o un Frankenstein tronado e inmoral. El biólogo, quien vaticinó que su hallazgo empequeñecería a la fecundación in vitro, quizá confíe en el juicio de la historia para soportar su desolador presente. El Gobierno chino, que aliña con pompa los avances científicos patrios, se ha desmarcado. La Comisión Nacional de Salud ha ordenado una «profunda investigación y verificación» de su polémico estudio.

La máxima autoridad médica tiene la potestad de detener cualquier experimento si atenta contra la ética o la seguridad sanitaria. Sus responsables sostienen que desconocían el trabajo de He y que su publicación en internet les dejó tan atónitos como al resto. También la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de Shenzhen ha alegado ignorancia. El centro acusó ayer a He de serias violaciones del código ético y de conducta y afirmó que desarrolló su trabajo durante una baja no remunerada. «La universidad solo autorizó experimentos con animales. Si nos lo hubiera planteado, lo habríamos discutido», indicó Chen Yonglong, subdirector del comité ético de la universidad, a un diario local.