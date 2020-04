Los científicos no creen que el semen transmita el covid

Es poco probable que el covid-19 se propague a través del semen, según científicos de la Universidad de Utah Health que participaron en un estudio de hombres chinos que tuvieron la enfermedad. Los investigadores no encontraron evidencia del virus en el semen o los testículos. El estudio, publicado en la revista Fertility and Sterility, no descarta, en cambio, que se pueda transmitir sexualmente. agencias