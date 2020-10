El cierre de zonas limítrofes restringe la movilidad valenciana

P rimero fue Aragón el pasado lunes. Ayer, la Región de Murcia anunció su cierre perimetral a mitad de la tarde. Le siguió Castilla-La Mancha tras una reunión a tres entre los ejecutivos manchego, madrileño y castellanoleonés. Por último, al cierre de la edición de este periódico, Cataluña ultimaba unirse a la lista de comunidades con restricciones de movilidad más allá de su territorio.

El minuto y resultado deja a la Comunitat Valenciana aislada entre autonomías que no permiten ni la entrada de ciudadanos desde otros territorios ni la salida de sus habitantes hacia otros. Esta situación supone, por lo tanto, una restricción de facto, ya que cualquier intento de superar las fronteras valencianas se encontrará con las limitaciones del resto de los gobiernos autonómicos.

Sin embargo, ayer, desde el Consell no descartaban la posibilidad de aislar con una orden expresa a la Comunitat. La mirada está puesta en Madrid, que no acaba de acordar un cierre de 15 días como sí lo han hecho Castilla y León y Castilla-La Mancha y quiere que este sea de manera puntual para el puente. La única posibilidad que tendrían desde Madrid es llegar a partir de avión o tren, siempre que no se limite la movilidad, bien por parte de la Generalitat, o bien por una decisión que Ayuso no ha acabado de tomar. Ya por la mañana, Puig aseguró que estaban «expectantes» a las decisiones de otras autonomías.

Más allá de un posible salto a un nuevo color del semáforo de niveles ministerial, el president de la Generalitat, Ximo Puig, advirtió ayer que el gobierno valenciano no descarta tomar nuevas medidas «en las próximas horas» en localidades con un «índice de mayor agresividad del virus». Puig declaró que la Comunitat «se encuentra en una situación complicada» que requiere «estar permanentemente observando lo que pasa». A lo largo del día de hoy, se espera que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, comparezca y explique si se aplican estas nuevas limitaciones. Asimismo, deberá pronunciarse sobre si el Consell amplía otros 14 días las medidas excepcionales de restricción anticovid en Elx, Orihuela, Guadassuar y Onda que acaban en la medianoche del viernes al sábado. H