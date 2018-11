Las cinco teorías conspiranoicas que defienden las seudociencias

Más allá de la homeopatía, los defensores de la seudociencia mantienen muchos otros frentes abiertos. A través de revistas especializadas (como Discovery Salud) y canales de televisión (como Mindalia) expanden teorías conspiranoicas sobre asuntos sanitarios. Defienden que el cáncer tiene un origen psicológico y psíquico y que se debe a un conflicto emocional. Para ellos, el virus del sida no existe, las vacunas son peligrosas y provocan autismo y los móviles son dañiños por las radiaciones electromagnéticas.

FACTOR EMOCIONAL // Los tumores son «procesos biológicos naturales que el organismo pone en marcha como respuesta a un shock traumático inesperado que se vive en soledad y pilla a contrapié», reza un reportaje de Discovery Salud (DSalud), una de las biblias de la seudociencia. Con la bioneuroemoción como carta de presentación, Enric Corbera es el buque insignia de la teoría.

«Todo el mundo ha tenido un trauma o un problema importante a lo largo de su vida, así que es muy fácil achacar la enfermedad a eso. Y peligroso. Por muchos motivos. Entre ellos, la sensación de culpa del enfermo y la posibilidad de que abandone su tratamiento médico», responde Carlos Mateos, coordinador de Sanidad Sin Bulos, iniciativa que cuenta con profesionales cazamentiras y con la que colaboran una veintena de sociedades médicas.

«El cáncer es un error en el metabolismo celular, así que achacarlo a las emociones es absurdo e ilógico desde el punto de vista científico», añade Vicente Baos, médico de familia, impulsor de la plataforma No Sin Evidencia y miembro del Observatorio de la Organización Médica Colegial contra las seudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias.

EL SIDA NO EXISTE // «Nadie ha fotografiado el VIH, supuesto virus del sida. Para verificar que un virus existe este debe haber sido aislado, microfotografiado y su ADN secuenciado. Y mientras no se demuestre que así se ha hecho se puede y se debe poner en duda su existencia», advierte DSalud. Baos, que también forma parte de la red de expertos de la Agencia Española del Medicamento y la Europea, se niega a rebatir ese planteamiento. «Es tan absurdo como decir que la Tierra es plana», zanja este especialista.

En el mundo de la pseudociencia es muy frecuente encontrar a presuntos especialistas que aseguran que las vacunas «contienen partículas inorgánicas que, si llegan al cerebro, pueden dar lugar a graves disfunciones neurológicas». Un artículo de DSalud sentenció que «pueden causar autismo» y que si no se sabe oficialmente el origen del autismo es «porque se intenta proteger a los fabricantes de las vacunas».

Ante semejante «tontería e irresponsabilidad», Vicente Baos pide a los charlatanes de la salud que viajen a países donde no se vacuna a los niños para que vean la diferencia. Tanto Baos como Mateos dejan claro que el movimiento antivacunas se sigue agarrando a un estudio fraudulento, el de Andrew Wakefield, que relacionó la vacuna triple vírica con el autismo. Se demostró que el informe era falso, estaba manipulado y tenía el objetivo de chantajear a las farmacéuticas.

LA HOMEOPATÍA FUNCIONA // «¿Cómo va funcionar algo que está hiperdiluido?», se indigna el responsable de No Sin Evidencia al preguntarle sobre la disciplina inventada en 1796 por el alemán Samuel Hahneman. El facultativo asegura que la ciencia ha demostrado «por activa y pasiva» que el efecto de la homeopatía no es superior al placebo: no ha curado a nadie en más de 200 años. No se ha comprobado su utilidad en ni una sola enfermedad, al contrario que la ciencia, que ha conseguido grandes resultados.

EL MÓVIL DAÑA LA SALUD // «Torres de alta tensión, antenas de telefonía, móviles y wifi son peligrosos para la salud. Los campos electromágneticos pueden provocar diversas patologías, entre ellas, cáncer», asegura otro artículo de DSalud. Baos, que hace años ya se enfrentó con seis defensores de esta teoría en Cuarto Milenio, asegura que el físico Alberto Nájera demostró hace tiempo que la longitud de onda no tiene capacidad para penetrar en los tejidos humanos. No hay pruebas científicas de la existencia de la hipersensibilidad electromagnética.