Un colegio británico obliga a un niño autista a llevar un chaleco reflectante

La británica Joanne Logan ha denunciado al colegio donde estudia su hijo Charlie, que padece autismo, por obligarle a llevar un chaleco reflectante durante el recreo.

El propio niño, de siete años, explica en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales que cuando salía al patio del colegio le ponían esa prenda para diferenciarlo del resto de sus compañeros.

La madre, que tiene otros cuatro hijos con el mismo trastorno, asegura que el centro de estudios, situado al oeste de Londres, no le informó en ningún momento de esa práctica. "Cuando me enteré me sentí totalmente horrorizada", señala Logan en el texto que acompaña a una iniciativa de microfinanciacion en línea que ha iniciado para hacer frente a los gastos del litigio. Los costos ascienden a 10.000 libras (11.577 euros), de las cuales ha recabado por el momento 740 libras (856 euros).

Logan califica la actuación del centro de "horrenda" y "discriminatoria" y confía en que, gracias a la interposición de la demanda, "no le pase a ningún otro niño". "Imaginas algo más desorientador, desconcertante e insensible con las necesidades de un niño pequeño y con autismo?", se pregunta la progenitora.

"Charlie está en un momento crítico de su vida en el que está desarrollando sus relaciones y aprendiendo dónde está su lugar en el mundo y le dan un chaleco para que destaque, de forma que sea más fácil para los maestros identificarlo", lamenta Joanne.

El colegio se defendió con un comunicado, que reproduce el diario The Daily Mail, en el que asegura que la decisión de que llevara esa prenda se tomó en conveniencia con la madre para "una identificación más rápida en el caso de producirse una emergencia médica".