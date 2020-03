La Comunidad de Madrid investiga una supuesta terapia para 'curar' la homosexualidad

La Consejería de Políticas Sociales ha abierto una investigación de oficio contra una supuesta terapia para 'curar' la homosexualidad dirigida a jóvenes en la Comunidad de Madrid, donde se infiltró un reportero de 'Telecinco'.

En las imágenes los conductores de esta sesión apelaban al "espíritu del homosexualismo" y a "satán" durante un ritual para 'cambiar' esta orientación sexual; un vídeo que ha circulado por las redes sociales y por el que han apelado al consejero del área, Alberto Reyero. Así, ha sido el propio Reyero a través de sus redes sociales el que ha anunciado que el Ejecutivo regional "actuará de oficio" contra este y cualquier "caso similar" amparados por la Ley de Protección integral contra la LGTBIfobia.

"La homosexualidad por supuesto no es ninguna enfermedad que se pueda curar y por tanto deciros que desde esta Consejería, desde que llegamos hemos impuesto la primera sanción grave por comportamientos LGTBIfóbicos por un caso de una coach que ofrecía servicios muy similares a los vistos en este vídeo", ha expuesto el consejero, quien ha remarcado que no se puede "tolerar un retroceso en la sociedad" y que no les "temblará la mano" ante este tipo de "comportamientos".

Por su parte, Arcópoli informó el pasado 25 de febrero en un comunicado de que interpusieron una denuncia ante la Consejería, la quinta que presentan contra este tipo de 'terapias' en la región. "Tenemos conocimiento de que se siguen practicando con total impunidad terapias de este estilo en nuestra región sin miedo a la ley. Exigimos al Gobierno de España que legisle contra estas terapias con sanciones más contundentes que las administrativas de la Comunidad de Madrid", ha censurado el director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, Rubén López.