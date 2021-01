La Comunitat Valenciana no pondrá la segunda dosis a los alcaldes que se vacunaron de manera improcedente

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha dado instrucciones a la Consejería de Sanidad para que aquéllos que hayan podido vacunarse de forma irregular e incumpliendo los protocolos establecidos no se les administre la segunda dosis, según ha informado Presidencia.

Puig había señalado este jueves, en una comparecencia ante los medios de comunicación, que ninguna de las personas que han recibido la vacuna contra el covid-19 "de manera improcedente debería recibir la segunda dosis". Horas después, Puig ha decidido dar instrucciones para que, efectivamente, no se aplique la segunda dosis a estas personas, entre las que hay varios alcaldes, según publica el diario 'Levante'.

"Un error grave saltarse este sistema de vacunación"

El presidente valenciano ha defendido la necesidad de asumir "responsabilidades políticas" y ha señalado que "cuando uno comete un error, y es un error grave saltarse este sistema de vacunación, lo primero y lo fundamental es asumir que se ha cometido un error".

"No es razonable que no se crea que se ha cometido un error", ha manifestado y ha señalado que algunas personas han tomado decisiones de asunción de esas responsabilidad, pero otras no lo han hecho.

Ha asegurado que de lo que se trata en estos momentos es de "clarificar ante la ciudadanía, con total contundencia, que nadie puede saltarse un sistema de vacunación que representa la esperanza", y que aunque en esos momento se está viendo algo mermado por la falta de vacunas, está funcionando bien en la Comunidad y va a continuar.