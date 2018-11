El Congreso aprueba por amplia mayoría la reforma promovida por los ciclistas

Las lágrimas asomaron en más de uno de los rostros de los políticos, ciclistas y víctimas de accidentes de tráfico que asistieron ayer durante la ratificación por parte el pleno del Congreso de la reforma del Código Penal que endurece el castigo para los culpables de siniestros con fallecidos y vuelve a considerar delito las infracciones de tráfico que causen lesiones.

En la tribuna, los responsable de las campaña #PorUnaLeyJusta, entre ellos el excampeón Perico Delgado, siguieron con satisfacción el curso del debate en el que el diputado del PSOE, Pablo Bellido, destacó el «papel clave» del presidente Pedro Sánchez, «sensibilizado desde el primer momento», para que «evolucionara la posición del partido socialista».

VOTACIÓN // La reforma salió adelante por 274 votos a favor y 65 en contra, los de Unidos Podemos, formación partidaria de optar por la vía civil antes que la penal para resarcir a las víctimas. Bellido destacó que «el trabajo de los diputados demuestra que podemos entendernos», en contraste con los días de enfrentamientos, donde los protagonistas han sido los insultos y escupitajos.

La principal protagonista no estuvo presente en la tribuna. Anna González, la viuda de un ciclista fallecido al ser arrollado por un camión, el alma de #PorUnaLeyJusta, no pudo asistir a la votación final porque su empresa ya no podía darle más días libres. Pero estuvo presente en todos los discursos. Los grupos parlamentarios recogieron el guante y se inició un debate que ha culminado hoy en la Cámara Baja.

Si el proyecto no sufre cambios relevantes a su paso por el Senado, las penas por las imprudencias al volante, en especial las derivadas del exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas, se agravarán, a la vez que ya será delito el abandono del lugar del accidente por parte de conductor que lo haya causado.

La proposición también establece que la muerte de varios ciclistas o peatones pase a estar penado con hasta nueve años de prisión en lugar de cuatro.

LESIONES LEVES // Otra de las novedades del texto es que las imprudencias menos graves al volante con resultado de lesiones leves pasarán a castigarse por la vía penal y no por la administrativa como hasta ahora.

En suma, según resaltaron los portavoces, con la reforma el 90% de las víctimas que ahora se quedaban fuera del Código Penal podrán acudir a esta vía.

Desde Podemos, Jaume Moya, reprochó el «populismo punitivo» del dictamen aprobado, considerando que la reforma no evitará más muertes e exigió unas medidas contra la siniestralidad más allá de las penales.