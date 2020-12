La conjunción de los planetas, ocasión única para ver la estrella de Belén

A última hora de la tarde del 21 de diciembre, los planetas Júpiter y Saturno se verán en el cielo casi sobrepuestos. Este acercamiento aparente (o conjunción) no se daba con tanta proximidad (6,11 minutos de arco o 0,1 grados) desde el 16 de julio de 1623. La misma gran conjunción ocurrió en el 7 a.C.. Dada la proximidad con la fecha tradicional del nacimiento de Cristo, los astrónomos consideran que el fenómeno podría ser la denominada como estrella de Belén de los Evangelios, en el caso de que este fenómeno tuviera base histórica, además de ser símbolo religioso. La siguiente «gran conjunción» ocurrirá en 2080, según los cálculos astronómicos. «Conjunciones entre planetas hay muchas, pero que se acerquen tanto no es tan habitual», afirma Albert Morral, director científico de la Agrupació Astronòmica de Sabadell. «Desde el punto de vista científico no tiene una relevancia destacada, pero será un espectáculo extraordinario», explica Joan Anton Català, divulgador astronómico, que seguirá el fenómeno en sus redes.

Las conjunciones son en realidad un efecto de perspectiva. Los planetas se ven cerca desde la Tierra, pero siguen a gran distancia entre ellos, cada uno en su órbita. Además, tampoco son el momento de menor distancia entre ellos, que se da cuando los planetas están en el estado llamado oposición (la última de Júpiter y Saturno ocurrió este verano).

Lo que ocurre en realidad es que la Tierra, Júpiter y Saturno se ven alineados, para un observador que mira el Sistema Solar desde arriba. Eso ocurre cada 20 años, en diversas posiciones en sus órbitas. «Al ser planetas exteriores [o sea más lejanos del Sol respecto a la Tierra], su periodo de rotación es muy largo, y el hecho de que coincidan no es tan frecuente», explica Salvador Ribas, director científico del Parc Astronòmic del Montsec. Lo especial de esta ocasión es que la conjunción pasará en puntos de las órbitas que están casi en el mismo plano, lo cual reducirá la distancia vertical entre los dos planetas.

No es implausible que unos astrólogos (la ocupación más probable de los Reyes Magos) se fijaran en un fenómeno tan raro como una gran conjunción y lo interpretaran como señal divina.