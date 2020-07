Ya ha quedado claro que este verano no va a ser como el resto, pero eso no quita que durante nuestras vacaciones podamos viajar. La “nueva normalidad” trae consigo medidas de seguridad sanitarias que todos debemos cumplir para evitar cualquier posible rebrote, y que si seguimos a rajatabla, harán que viajar no sea un impedimento.

No obstante, es cierto que la incertidumbre sobre la situación hace que el viajero se encuentre un poco perdido a la hora de organizar su escapada para las vacaciones. Hoy vamos a tratar unos consejos para viajar de forma segura este verano.

Asegura la viabilidad de tu destino

Antes de lanzarse a la aventura y reservar un viaje es importante cerciorarse de que nuestro destino sea un lugar viable para visitar. Para ello, es recomendable consultar la web del Ministerio de Exteriores donde España cuenta con 215 embajadas. Encontrarás información útil sobre recomendaciones y normativas de viaje.

Mejor en grupos reducidos

Los típicos viajes con la familia al completo o con grupos extensos de amigos no son para este verano. La situación actual requiere de evitar aglomeraciones, reducir los aforos facilitando la flexibilidad del tránsito y el cumplimiento de las medidas de seguridad. Por ello, este verano opta por los viajes en pareja, con tu familia más cercana (conviviente) o con un par de amigos. Ya habrá oportunidad de volver a reunirnos todos como antes, ahora hay que tener prudencia.

Complementos del verano: guantes, mascarilla y gel desinfectante

Al preparar la maleta para tus vacaciones, no debes olvidar los que ya forman parte de tus complementos diarios: mascarilla, guantes e hidrogel para desinfectar. ¡Toda precaución es poca!. Tanto si viajas en tu propio vehículo como en transporte público, deberás seguir las medidas impuestas para garantizar tu seguridad y la del resto de viajeros.

Que no cunda el pánico

Todos somos conscientes de la delicada situación en la que vivimos y esa sensación de inseguridad nos invade continuamente. Está bien preocuparse e ir con prudencia, pero no debemos dejar que el miedo se apodere de nosotros. La mejor forma de disfrutar de unas vacaciones seguras es cumplir con las medidas de seguridad impuestas y evitar a toda costa situaciones en las que no se estén respetando, así que calma. No debemos perder el derecho a disfrutar de unos agradables y merecidos días de vacaciones.

Pasar tus vacaciones en España es la mejor opción para este verano. Asegurate de que el hotel cuenta con normativas Covid-free, como en El Palasiet. Todas las zonas comunes son desinfectadas con frecuencia, han modificado el servicio buffet por la atención del personal y se mantiene un aforo limitado tanto en áreas comunes, piscina y Centro Termal. Pasa unas vacaciones seguras y de bienestar en el Thalasso Hotel El Palasiet.