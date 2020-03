Contagiar el coronavirus por las lágrimas es poco probable

Aunque el coronavirus se propaga a través de la mucosidad y las gotas expulsadas al toser o estornudar, no está claro si se transmite a través de otros fluidos corporales, como las lágrimas. Un estudio evidencia que es poco probable que los infectados estén transmitiendo el covid-19 a través de sus lágrimas, con una advertencia importante. Publicado en la American Academy of Ophthalmology found, el estudio no encontró virus en las lágrimas de pacientes.