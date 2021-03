Covid-19: estos son los países que han suspendido la vacuna AstraZeneca

Más de una decena de países han suspendido el uso de la vacuna AstraZeneca contra covid-19 como medida de precaución, luego de la notificación de efectos secundarios "posibles" pero sin un vínculo comprobado en esta etapa.

El grupo farmacéutico anglo-sueco dice que "no hay evidencia de un mayor riesgo" de un coágulo de sangre causado por su vacuna, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) cree que "no hay razón para no usar esta vacuna".

Tras los primeros síntomas y efectos secundarios, que la farmacéutica siempre ha negado, varios países han decidido suspender la vacunación con AstraZeneca como motivo de precaución y hasta que no se investiguen los posibles efectos adversos.

Tailandia, sin embargo, ha reanudado la vacunación con AstraZeneca este martes después de haberla suspendido durante cuatro días. El primer ministro, Prayut Chan-ocha, y otros ministros del gobierno, han sido los primeros en vacunarse tras la reanudación para dar ejemplo. El mandatario declaró tras recibir la primera dosis que con su ejemplo pretende "crear confianza entre los tailandeses" de cara a la campaña de vacunación masiva con la que se espera inmunizar a unos 30 millones de personas.

Suspensiones de lotes

Austria anunció el 8 de abril que suspendería el uso de un lote de la vacuna AstraZeneca (ABV5300) después de que una enfermera de 49 años muriera de "problemas graves de coagulación de la sangre" unos días después de ser vacunada.

Otros cuatro países europeos (Estonia, Letonia, Lituania y Luxemburgo) también han suspendido el uso de las vacunas en este lote de un millón de dosis, que se envió a 17 países europeos.

Italia prohibió el jueves el uso de otro lote, ABV2856, como precaución, por temor a los coágulos de sangre. Rumania también ha suspendido este lote.

La región italiana de Piamonte (noroeste de Italia) suspendió la vacuna AstraZeneca el domingo después de la muerte de un maestro, luego reanudó las inyecciones, pero excluyendo como precaución el lote ABV5811.

Y El Gobierno de Países Bajos ha suspendido temporalmente el uso de la vacuna de AstraZeneca para inmunizar a la población contra el coronavirus debido al riesgo de coágulos y tras la muerte de una mujer en Austria que había sido inoculada con el biológico.

Además, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este lunes que el país tampoco autorizará el uso de la vacuna AstraZeneca por las "complicaciones" que se han presentado en algunos pacientes en otros países.

Según ha detallado, es una orden que ha dado el presidente, Nicolás Maduro, tras los informes presentados por el comité de expertos, que concluye "no otorgar licencia de uso de esta vacuna para ser utilizada en el proceso de inmunización en el territorio venezolano".