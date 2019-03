¿Cuándo es el cambio al horario de verano de 2019 en México?

El cambio al horario de verano de 2019 en México se hará el domingo 7 de abril a las dos de la madrugada y consiste en adelantar una hora los relojes (a las dos serán las tres). Con ello, se pretende que durante las actividades laborales y comerciales, se aproveche más la luz solar que abunda en esta época del año.

Desde 1996 comenzó este cambio en la configuración horaria en México, con la aplicación del denominado horario de verano y este periodo comprende desde el primer domingo de abril hasta el último domingo de octubre, cuando comienza el horario de invierno donde se retrasan las manecillas nuevamente.

Según las autoridades mexicanas, esta medida tiene como objetivo un ahorro importante en el consumo de energía eléctrica, pero también para ajustarse a los cambios que realizan al menos 86 países en el mundo y facilitar las operaciones financieras, aéreas y las transacciones comerciales.

Algunas zonas no cambian el horario

Sin embargo, los cambios en el horario de verano no aplican para todas los estados y municipios del país, ya que algunos no entran en estas disposiciones y por diversas razones, están exentas de atrasar o adelantar el reloj cada determinado tiempo o en otros casos, tienen una fecha diferente para hacerlo.

Por ejemplo, el Estado de Sonora no participa en este cambio y tiene un solo huso horario durante todo el año, para mantenerse a la par con el horario del estado de Arizona, en los Estados Unidos. Lo mismo hacia el sur de México, en donde Quintana Roo tampoco participa en este cambio ya que las autoridades descubrieron que de esta manera, se tiene un uso más eficiente de las infraestructuras destinadas al turismo de sol y playa.

Pero para el Estado de Baja California y otras 28 de entidades fronterizas del norte de México, se rigen por el horario de verano estadounidense, que cambia el segundo domingo de marzo de cada año y de esta manera, no se afectan las actividades comerciales que mantienen con las ciudades de los Estados Unidos.

¿NOS AFECTA EL CAMBIO DE HORARIO?



Más allá del ahorro energético y de las actividades comerciales que han sido la principal justificación de las autoridades, ahora mismo en México se está dando un debate muy importante sobre los beneficios o efectos nocivos que produce el cambio de horario en la sociedad.

Por ejemplo, algunos legisladores apoyan las teorías de que esto ocasiona trastornos en el biorritmo de las personas, alterando los ciclos naturales y produciendo algunos daños físicos o psicológicos importantes.

El diputado Carlos Castillo Pérez, del grupo parlamentario de Morena, asegura que los cambios de horario “traen consecuencias nocivas en la salud de la población, principalmente en las personas adultas mayores y niños”, además de no generar beneficios económicos o energéticos evidentes.

Pero además, el legislador agrega que “varias investigaciones han demostrado que aumenta en 5 por ciento la posibilidad de sufrir ataques al corazón durante los tres días posteriores al cambio de hora. Así mismo, existen estadísticas que indican que el lunes posterior al cambio de horario hay más accidentes de tráfico y de trabajo”. Por todo esto, algunos están impulsando la propuesta de que se eliminen los horarios de verano y de invierno en México.